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Avrupa bu fotoğrafı tartışıyor!

Sosyal medyada paylaşılan Fransa'daki göçmen krizi tartışmalarını alevlendirdi.

29 Aralık 2017 Cuma 17:22
Avrupa bu fotoğrafı tartışıyor!

Fransa'nın başkenti Paris'te çekilen fotoğrafta göçmen çocukların çamaşır makinesi içinde uyuduğu görülüyor. Twitter'da paylaşılan bu fotoğraf Avrupa'da yaşanan mülteci dramını tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. Fotoğraf Fransa'nın başkenti Paris'ten. Üç mülteci genç çamaşırhanenin içindeki çamaşır makinelerinin içinde uykuya dalmış.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf yüzlerce kez paylaşıldı. Fotoğrafın ardından Fransa'daki göçmen krizi tartışmaları bir kez daha gündeme geldi.

Göçmenler Fransa'da büyük göçmen kamplarında ya da sokaklarda yaşıyor. Calais'deki mülteci kampı Fransa'nın yaşadığı krizin en açık göstergesiydi.

Fransa'nın İngiltere'ye geçiş noktası olan Calais'de bulunan bu kampta binlerce sığınmacı yaşıyordu. Buradaki mültecilerin büyük çoğunluğu, İngiltere'ye ulaşmak istiyor ve bunun için de Manş Tüneli'ni kullanan araçların içine saklanmak gibi tehlikeli yollara başvurabiliyordu.

Ekim 2016'da kamp boşaltılan kamp, yıkılmadan önce 7 bin kişi yaşıyordu. Fransız hükümeti burada bulunan göçmenleri başka merkezlere kaydırsa da yüzlerce kişi kamptan kaçmıştı.

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 17:22
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  2. göçmen
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  4. Avrupa
  5. mülteci
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