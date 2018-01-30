Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,95’lik azalışla 13.197,71 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,09 gerileyerek 7.587,98 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,21 değer kaybederek 10.428,20 puana düştü.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,35 azalarak 23.480,92 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,87 kayıpla 5.473,78 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.50 itibarıyla yüzde 0,17'lik artışla 1,2405 seviyesinde bulunuyor.