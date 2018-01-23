Avrupa Birliği'nden kritik Filistin açıklaması

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, İsrail'de Knesset'te (meclis) hitap ederken ABDışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de resmi ziyaret için Brüksel'de bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la dün ortak basın toplantısı düzenledi.

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre Mogherini, ikili görüşmenin ardından Abbas'ın 28 AB üyesi ülkenin dışişleri bakanlarıyla bir araya geleceğini, bu çerçevede Orta Doğu barış süreci, ikili ilişkiler ve bölgedeki güvenlik durumunu ele alacaklarını söyledi.

AB'nin İsrail-Filistin sorununa ilişkin tutumunun değişmediğini belirten Mogherini, "Öncellikle AB'nin, Kudüs'ün İsrail ve Filistin'in ortak başkenti olacak şekilde, iki devletli çözüme ilişkin kararlı desteğini yinelemek istiyorum" diye konuştu.

Bu çözümün 'tek, gerçekçi ve uygulanabilir' seçenek olduğunu kaydeden Mogherini, ancak bu şekilde tarafların meşru taleplerinin yerine getirilebileceğini söyledi.