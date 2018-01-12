Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Avrupa Birliği'nden İsrail'e Filistin tepkisi: İptal edin!

Avrupa Birliği, İsrail'in Yahudi işgal birimlerine ek konut inşa etme planının Filistin devletini tehlikeye sokacağını açıkladı.

12 Ocak 2018 Cuma 10:44
Avrupa Birliği'nden İsrail'e Filistin tepkisi: İptal edin!

Avrupa Birliğince (AB), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki bazı bölgelerde yer alan Yahudi işgal birimlerine yüzlerce ek konut ekleme planına tepki gösterilerek, bunun uygulanması durumunda Filistin devletinin tehlike altına gireceği açıklandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrailli yetkililerin bu hafta Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerine 800'den fazla ek konut eklenmesi için ihale açtığı anımsatıldı. 

AB'nin, İsrail'in yerleşim yerleri ve benzer faaliyetlerine ilişkin tutumunun çok açık olduğu ve değişmediği vurgulanan açıklamada, "Yerleşim yerlerine ilişkin tüm faaliyetler uluslararası hukuk çerçevesinde yasa dışıdır, iki devletli çözüm ve kalıcı barış ihtimalini zayıflatmaktadır. AB, İsrailli yetkililerin bu kararlarını gözden geçirmesi ve iptal etmesini bekliyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in yerleşim birimlerine ek konut ekleme planını uygulaması durumunda Filistin devletinin tehlike altına gireceğinin altı çizildi.

TÜM ULUSLARARASI VE BÖLGESEL ORTAKLARLA İRTİBATTA OLACAĞI VURGULANDI

AB'nin iki devletli çözüm çerçevesinde müzakerelerin tekrar başlatılması için İsrail ve Filistin'in yanı sıra tüm uluslararası ve bölgesel ortaklarıyla irtibatta olacağı vurgulanan açıklamada, İsrail-Filistin sorununun çözümü için tek gerçek seçeneğin iki devletli çözüm olduğuna işaret edildi.

İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi (COGAT) bünyesindeki Sivil İdare Kurumu, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerine yüzlerce ilave konut inşa etme kararını onaylamıştı. Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki İsrail hükümeti, son dönemde işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimi inşası faaliyetlerine hız vermişti.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 10:44
  1. İsrail
  2. avrupa birliği
  3. filistin
  4. Yahudi işgali
  5. Ortadoğu Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rakipler tecrübelerini paylaştı
    1. Rakipler tecrübelerini paylaştı
    2. Konut alacaklara Maliye'den uyarı!
    3. Turizmciye sömestr morali
    4. Ozan Tufan'ın serbest kalma bedeli 95..
    5. Sivasspor'dan Emenike bombası
    6. Amerika'dan Suriye resti! Tanımayacağız
    7. Makine ihracatında bahar havası
    8. İmam hatip spor oyunları kupaları..
    9. Feci kaza… Çok sayıda ölü ve yaralı var
    10. ABD'ye anladığı dilden cevap!..
    11. Donald Trump bilgisayar oyunundaki..
    12. Avrupa Birliği'nden İsrail'e Filistin..
    13. Türkiye’nin Marka şehirleri dünyayı..
    14. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    15. PYD'den provokasyon... Yine bez..
    16. Bankalar kan kaybediyor
    17. İzmir Urla’da denize mazot sızdı,..
    18. Mehmet Şimşek'ten Halkbank iddialarına..
    19. Hazine ‘Kripto para’yı mercek altına..
    20. Türkiye'den ABD'ye seyahat uyarısı
    Karar sonrası AYM'den 'hayırdır' dedirten paylaşım!Alel acele tweet attı
    Karar sonrası AYM'den 'hayırdır' dedirten paylaşım!Alel acele tweet attı
    İran'a büyük şok: Can kayıpları artıyor
    İran'a büyük şok: Can kayıpları artıyor
    Abdullah Gül bu defa hesaplaşmaya hazırlanıyor!
    Abdullah Gül bu defa hesaplaşmaya hazırlanıyor!
    Türkiye, Rusya ve İran arasında gerginlik! Kirli tezgah
    Türkiye, Rusya ve İran arasında gerginlik! Kirli tezgah
    Cumhurbaşkanlığı'nda bir dönem sona erdi
    Cumhurbaşkanlığı'nda bir dönem sona erdi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 12.01.2018
    Türkiye ile Rusya'yı birbirine düşüremeyince çıldırdı! ABD'den flaş açıklama
    Türkiye ile Rusya'yı birbirine düşüremeyince çıldırdı! ABD'den flaş açıklama
    Rusya ve İran çekildi! Son söz Türkiye'de...
    Rusya ve İran çekildi! Son söz Türkiye'de...