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Avrupa Birliği'nden flaş İran açıklaması

Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Federica Mogherini, İran'daki protestolarla ilgili herkesin şiddetten kaçınması çağrısında bulundu.

03 Ocak 2018 Çarşamba 10:47
Avrupa Birliği'nden flaş İran açıklaması

Federica Mogherini, AB adına yaptığı açıklamada, ''Avrupa Birliği, İran'da süren gösterileri, şiddet olaylarının artmasını ve can kayıplarını yakından izliyor'' ifadelerini kullandı.

Barışçıl gösterilerin ve ifade özgürlüğünün her ülke için temel haklar olduğunu ve İran'ın da istisna olmadığını vurgulayan Mogherini, son günlerde İran yetkilileri ile iletişimde olduklarını söyledi.

Mogherini açıklamasını şöyle sürdürdü:

"İlişkimizin kökeninde olan açıklık ve saygı ruhuyla, herkesin şiddetin önüne geçmesini ve ifade özgürlüğünü garanti altına almasını bekliyoruz. Avrupa Birliği, İran'daki durumu izlemeye devam edecektir."

 

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 10:47
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • vatandasvatandas34 dk önce
    Seytan ve siyonist abd ve israil allah belanizi versin yine ortalığı karıştırdı basiretsiz millet bir birine dustu
  • AbdoAbdo47 dk önce
    Sanki irandaki durum ab nin üzerine vazife olmuş. Gidip Myanmar'daki ,uygur Türkleri Müslümanlarınin uğramış oldukları durumu görmezden gelirler. Söz konusu iran olunca balıklama atlarlar. Nedeni gayet açık.Terorist Baş çıban yahudi israelin emri var.
  • Osmanlı kadını Osmanlı kadını 1 sa önce
    Eminiz film izler gibi ellerinizi ovuşturarak izliyorsunuzdur!!! İblisler....
  • BdrBdr1 sa önce
    Hollanda da vatandaşlarımız köpeklere ısırtılırken neden şiddetten kaçının diye Hollanda ya uyarıda bulunmadiniz hasta ruhlu ikiyüzlüler
  • Şenol Şenol 2 sa önce
    Bizde avrupa birliğindeki gösterileri izliyoruz. Polisin AB de nasıl acımasız olduğuna şahit oluyoruz.
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