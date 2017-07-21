Avrupa Birliği'nden deprem çıkışı! Yardıma hazırız

İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Christos Stylianides yaptığı yazılı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Stylianides, açıklamasında, "AB, depremden etkilenenlerin yanındadır, dayanışma göstermeye hazırdır. Düşüncelerimiz ilk müdahaleyi yapan ekipler, sağlık personeli ve alanda bulunan kişilerle birliktedir." ifadelerini kullandı.

AB'nin gereken yardımı yapmaya hazır olduğunu kaydeden Stylianides, AB Komisyonunun Acil Müdahale ve Koordinasyon Merkezinin bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini, yardım istenmesi durumunda hazırda beklediğini belirtti.

Ege Denizi'nin Gökova Körfezi'nde sabah saatlerinde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde Yunanistan'ın İstanköy Adası'nda bir Türk vatandaşı hayatını kaybetmiş, biri ağır iki Türk vatandaşı yaralanmıştı.