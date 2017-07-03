Avrupa Birliğinden balkan ülkelerine çağrı

Mogherini, tarafların ilişkileri normalleştirme ve uzlaşma alanında yeni bir dönem başlattığını kaydetti. AB'nin kolaylaştırıcı rol üstlendiği görüşmelerde, tarafların varılan anlaşmaları geciktirmeden uygulamaya koyma kararı aldığı bildirildi.

ÜYELİK SÜRECİ HIZLANDIRILACAK

Toplantının ardından açıklama yapan Vucic, Kosova ile diyaloğun "cumhurbaşkanları düzeyinde" kesintiye uğramadığına işaret ederek, diyaloğun devam etmesine yönelik bir buçuk ay sürecek bir çalışmaya ihtiyacı olduklarını söyledi.

Belgrad ve Priştine arasındaki ilişkiler hakkında "daha cesur ve ciddi konuşulması" gerektiğini aktaran Vucic, Sırbistan'ın AB üyelik sürecinin hızlandırılması talebinde de bulunduğunu ifade etti.

Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi de, toplantıda Sırbistan ile diyaloğun normalleştirilmesi kapsamında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını belirterek, diyaloğun devam etmesinin Kosova'nın önceliği olduğunu vurguladı.

Sırbistan ile diyaloğun devamı için Kosova'daki kurumların birlik içinde hareket etmesine yönelik çalışmalarına devam edeceğini kaydeden Thaçi, ülkesindeki partilere birlik olma çağrısında bulundu.

AB'nin arabuluculuğunda Sırbistan ve Kosova arasında diyalog süreci 2011 yılında başlatılmıştı. Taraflar arasında ilişkilerin normalleşmesi yönünde 2013 yılında tarihi anlaşma imzalanmış, anlaşma uyarınca 2008 yılında Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan eden Kosova'daki var olan yasa dışı Sırp paralel yapıların dağıtılması kararı alınmıştı.

Anlaşmanın ardından Kosova tarihinde ilk kez, ülkenin kuzeyindeki Sırpların çoğunlukla olduğu belediyeler de dahil yerel seçim düzenlenmişti.

Diyalog sürecinin başladığı 2011 yılından itibaren Kosova ile Sırbistan, AB arabuluculuğunda bazı anlaşmalar imzalarken, 2016 yılında iki ülke arasındaki durum yeniden gerginleşmişti.