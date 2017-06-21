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Avrupa birliğinde patates kızartması krizi çıktı

Avrupa Birliği'nin Belçika'da uygulanan patates kızartma yöntemine tepki göstermesinin ardından iki taraf arasında gerilim yaşanıyor. Belçikalı yetkililer, dünyaca ünlü patates kızartmalarını sağlıksız bulan Avrupa Birliği'ne vazgeçmeyeceklerini ifade ediyor.

21 Haziran 2017 Çarşamba 17:09
Avrupa birliğinde patates kızartması krizi çıktı

Belçika, kendine has pişirme bir şekilde kızarttığı patates kızartmalarını sağlıksız gördüğü için Avrupa Birliğine karşı savaş açtı.

Belçika hükümeti, Avrupa Birliği’nden (AB) gelecek yeni bir önerinin ünlü patates kızartması için bir felaket tellallığı olabileceğini ifade etti.

Flaman Turizm Bakanı Ben Weyts, "Biz patatesi bu şekilde kızartmayı çok seviyoruz. Bu yüzden bırakın önümüzdeki 100 yıl daha böyle yapalım. Çünkü geçen 100 yıl içinde hiç bir sorun yoktu, neden şimdi olsun?’" diyerek tepki gösterdi.

AB'nin karşı çıkma gerekçesi

Avrupa Komisyonu ise patateslerin kızgın yağa atılmadan önce haşlanmasını öneriyor.

Avrupa Birliği, bu öneri ile vatandaşların yüksek ısıda pişen yemeklerde oluşabilen ve kansere neden olabilen Akrilamit’e maruz kalmasını önlemeyi amaçlıyor. Fakat Bakan Weyts, patatesleri kızartmadan önce haşlamanın patateslerin tadını değiştireceği gerekçesiyle bu önerinin kabul edilemeyeceğini ifade ediyor.

Belçika’nın tepkisiyle karşılaşan Avrupa Komisyonu, bunun bir yasak olmadığını sadece öneri olduğunu savundu.

"Zengin mutfak mirasına bağlıyız"

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, komisyonun Belçika’ya özgü patates kızartmasını yasaklamak gibi bir niyetlerinin olmadığını söyledi. Schrinas komisyonun bunun yerine, kanserojen olduğu için gıdalardaki akrilamit miktarını azaltmak amacıyla Gıda işletmecilerine bir uygulama kodu kullanma zorunluluğu getirecek yeni önlemler hazırladıklarını sözlerine ekledi. Schinas, "Hepimiz üye ülkelerimizdeki zengin mutfak mirasına bağlıyız" açıklamasını yaptı.

 

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 17:09
  1. Ben Weyts
  2. Avrupa Birliği’
  3. Bakan Weyts
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