Avrupa Birliği'nde bir çatlak daha

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Doris Leuthard, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkisini netleştirmek için bir referandum düzenlenmesinin faydalı olacağını ifade etti. Leuthard, ''Avrupa ile ilişkilerimizi netleştirmemiz ve hangi yöne doğru gittiğimizi bilmemiz gerekiyor. Bu anlamda bir referandum oldukça faydalı olacaktır'' şeklinde konuştu.

İngiltere'nin AB'den çıkma görüşmelerinin başlaması ve AB üyeleriyle ticaret ilişkilerinin yeni şeklini görüşmeye başlamasıyla İsviçre ile Brüksel arasında gerginlikler yaşanmaya başlamıştı. Bununla birlikte, İsviçre'nin, üyesi olmadığı AB ile yeni tür bir ticari ilişki geliştirilmesinden yana olduğu biliniyor.