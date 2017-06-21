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Avrupa Birliği tamamen bitiyor mu? Flaş bir hamle!

Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin resmen askıya alınmasını talep etti.

21 Haziran 2017 Çarşamba 08:18
Avrupa Birliği tamamen bitiyor mu? Flaş bir hamle!

Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komisyonu, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik müzakerelerinin resmi olarak askıya alınmasını talep etti. Komisyon'da 51'e karşı 14 çekimser ve üç 'hayır' oyuyla kabul edilen raporda, Türkiye'de Nisan ayında düzenlenen referandum sonrası hayata geçirilmesi öngörülen anayasa değişikliklerinin Kopenhag kriterleriyle bağdaşmadığı vurgulandı. Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre; raporun, Temmuz ayında Strasbourg'da Parlamento Genel Kurulu'nda oylanması bekleniyor.

Raporun hazırlanmasından sorumlu olan AP Türkiye Raportörü Hollandalı politikacı Kati Piri, olağanüstü hal koşullarının Türk toplumu üzerinde "orantısız biçimde olumsuz" etki yarattığını belirterek, ayrıca Türkiye'de vatandaşları, milletvekillerini ve belediye başkanlarını hedef alan "keyfi tutuklamaların" endişe verici olduğunu kaydetti.

Kati Piri, "Parlamento'da bulunan tüm gruplar, AB-Türkiye ilişkilerinin geleceğinin nasıl olması gerektiğine dair farklı bir pozisyona sahip. Konsey ve Komisyon'un Türkiye'de olanlara sessiz kaldığını gördüğümüz bu ortamda, Parlamento'nun tek ses olmasını sağlamak mücadelelerin en zoruydu" dedi.

Türkiye'de insan haklarının durumunun "AB'ye giriş süreci üzerinde etkileri olacağını" belirten Piri, "Anayasa paketi değiştirilmeksizin uygulamaya konduğu takdirde, bu Türkiye'yle üyelik müzakerelerini resmi olarak askıya almak zorunda kalacağımız anlamına gelecek" diye konuştu. Piri, Türkiye'yle müzakerelerin askıya alınmasının Türkiye'ye sağlanan fonların da "otomatik olarak" askıya alınmasını gerektireceğini de sözlerine ekledi.

"TÜRKİYE'NİN AVRUPA'DA GELECEĞİ YOK"

AP'nin Alman Hristiyan Demokrat Birlik partili üyesi Renate Sommer de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye ile AB arasında "imtiyazlı bir ilişki" oluşturulması gerektiğini belirterek, "Ancak bu sadece ilişkinin insan hakları, temel özgürlükler, demokratik değerler ve hukuk devletine saygı üzerine kurulu olmasıyla gerçekleşebilir" diye konuştu.

Türkiye'nin bu koşulları 1999 yılında üye adayı olarak kabul ettiğini hatırlatan Sommer, "Nisan'daki anayasa referandumuyla doruğa ulaşan son yıllardaki gelişmeler, bu ülkenin AB üyeliğinin bir geleceği olmadığını gösterdi" dedi.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 08:18
  1. avrupa birliği
  2. ABD İflas Ekonomi
  3. ap parlamentosu
  4. türkiye
  • LütfiLütfi2 sa önce
    Onlar almadan biz bitirmeyiyiz
  • noel babanoel baba5 sa önce
    evet sonunda psikolojik savaşı kaybettiler...onlar için sonun başlangıcı...hükümeti tebrik ediyorum.
  • Cihangir Cihangir6 sa önce
    Bitsin kardeşim bir hastalıktan daha kurtulmuş olacağız inşallah
  • Hazım GülHazım Gül6 sa önce
    Hadi buyrun Her işi bitirdiniz. Şimdide Avrupa birligini bitirdiniz.
  • BetoBeto7 sa önce
    ...arrividerci..ciaou..machs gut..tschüüüüs..güle güle..auf nimmer wieder..kendileri sanki bir birlik de..ancak sapik degerlerinde ve Türkiye karsitiginda birlikteler ..Liberal sapiklarin bitislerini de biz izleyecegiz..!!!
  • VatanVatan7 sa önce
    Oh cok sukur
  • isuzgenisuzgen7 sa önce
    sizin yüzünbüzü şeytan görsün canınız cehenneme pislik herifler
  • EnverEnver8 sa önce
    İnsaalah çöker,gerçi haçlılar yine ittifak yapar eder devam eder en azından bizim için hayırlı olur.
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