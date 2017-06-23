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Avrupa Birliği Rusya'ya yaptırımları uzatıyor

Avrupa Birliği, Ukrayna’yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay uzatma kararı aldı.

23 Haziran 2017 Cuma 12:23
Avrupa Birliği Rusya'ya yaptırımları uzatıyor

Almanya'nın başını çektiği Avrupa Birliği, Rusya'nın politikalarına yön vermek için ekonomik yaptırım kararlarını sürdürüyor. Brüksel'de devam etmekte olan AB Lider Zirvesi sırasında Twitter hesabından açıklama yapan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Rusya'nın Ukrayna'yı istikrarsızlaştırması nedeniyle AB'nin uygulamakta olduğu ekonomik yaptırımların uzatılmasına karar verildiğini bildirdi.

ANLAŞMA TAMAM

Tusk mesajında, "Anlaşma sağlandı. Rusya’nın Minsk Anlaşması'nı uygulamaktaki yetersizliği nedeniyle AB ekonomik yaptırımları uzatacak" ifadelerini kullandı.

Rusya, 18 Mart 2014'de Kırım Özerk Cumhuriyetini ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti. Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra Avrupa Birliği, ABD ve bazı ülkeler Rusya’ya ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

İLK YAPTIRIM KARARI

AB, Rusya’ya ekonomik yaptırımlar kararını ilk olarak 2014 yılında almıştı. Uzatılan ekonomik yaptırımlar uyarınca AB üyesi 28 ülke, Rusya'ya silah satışı yapmıyor. Yaptırımlarla, Rusya'nın petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri, AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor. Ayrıca Rus kamu bankaları Avrupa'da finans sektöründen dışlanıyor.

31 TEMMUZ SONDU

Özellikle ticaret ve yatırımlara yönelik kısıtlamaları içeren yaptırımlar, her 6 ayda bir uzatılıyor. Mevcut yaptırımların süresi 31 Temmuz 2017’de son buluyordu. AB'nin mal varlığı dondurma ve seyahat yasağından oluşan ilave yaptırımları da pek çok Rus ve ayrılıkçı üst düzey görevliyi kapsıyor.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 12:23
  1. Rusya
  2. Ukrayna
  3. Avrupa Birliği
  4. ABD
  5. ALMANYA
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