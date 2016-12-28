Avrupa Birliği parçalanıyor!

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İngiltere’nin ‘Brexit’ kararının ardından ayrılma yolundaki hareketlere Fransa ve Moldova da katıldı. İngiltere’nin ayrılmasıyla zor günler yaşayan AB büyük bir sarsıntı yaşıyor.

İgor Dodon Avrupa Birliği bayrağını indirmişti

Avrupa Birliği bayrağını ilk kaldıran ise Moldova'nın yeni cumhurbaşkanı İgor Dodon olmuştu. Rusya yanlısı lider cumhurbaşkanlığı binası önündeki AB bayrağını kendi elleriyle indirmişti. Dodon’un sözcüsü “Artık cumhurbaşkanlığı binasında sadece Moldova bayrağı bulunacak” dedi.

Fransız başkandan İngiltere'ye destek

Fransa’nın Beaucaire kentinde aşırı sağcı belediye başkanı Julien Sanchez bir sokağa “Brexit” adını verdi.

İngilizler'e destek vermek için bunu yaptıklarını söyleyen Sanchez “Fransa da aynı yolu izleyerek Avrupa Birliği’ne veda etmeli” dedi. Sanchez’in üye olduğu FN partisinin lideri Marine Le Pen de, “Fransa’da da ayrılmak için referandum yapılmalı” demişti.