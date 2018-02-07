Avrupa Birliği büyüme tahmini yükseltildi

AB Komisyonu, 2018 Kış Ekonomik Tahminler Raporu yayımlandı. Buna göre, bir önceki rapora kıyasla AB için büyüme tahmini bu yıl yüzde 2,1'den yüzde 2,3'e, 2019 için ise yüzde 1,9'dan yüzde 2'ye çıkarıldı.

Raporda, AB'deki ortalama enflasyonun bu yıl yüzde 1,9, 2019'da 1,8 gerçekleşeceği tahmin edildi.

Avro Bölgesi büyümesinin 2018'de yüzde 2,3, 2019'da da 2 olacağı öngörülen raporda, enflasyonun Avro Bölgesi'nde bu yıl yüzde 1,5, 2019'da yüzde 1,6 olmasının beklendiği belirtildi.

Raporda, AB üyesi ülkeler arasında 2018'de en hızlı büyümenin yüzde 5,6 ile Malta'da yaşanacağı, onu en yakın yüzde 4,5'le Romanya, 4,4'le İrlanda, 4,2 ile de Slovenya ve Polonya'nın takip edeceği kaydedildi.

AB ülkeleri arasında 2018'de en yavaş yüzde 1,4 ile İngiltere'nin büyüyeceği tahmin edilen raporda, İtalya'nın yüzde 1,5, Belçika'nın yüzde 1,8 büyüyecekleri öngörüldü.

Raporda, Avrupa'nın öncü ekonomilerinden Almanya'nın bu dönemde yüzde 2,3, Fransa'nın yüzde 2, İspanya'nın da yüzde 2,6 büyüyeceği tahmin edildi.

AB üyesi ülkeler arasında 2018'de enflasyonun en yüksek olması beklenen ülkeler ise yüzde 4,1'le Romanya, yüzde 3,1'le Letonya ve Estyonya'nın olacağı tahmininde bulunulan raporda, enflasyonun en düşük olması beklenen ülkeler ise yüzde 0,8'le Yunanistan ve yüzde 0,9'la İrlanda olarak sıralandı.

RİSKLER

AB için önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak belirsizlikler arasında İngiltere'nin AB’den ayrılması Brexit sürecinin yer aldığı raporda, jeopolitik gerilimler, korumacı ve daha içeriye dönük ekonomi politikaları aşağı yönlü riskler olarak sıralandı.

Raporla ilgili Brüksel'de basın toplantısı düzenleyen AB Komisyonu Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici, "Avro Bölgesi finansal kriz döneminden beri görülmemiş oranlarda büyüme kaydediyor. İşsizlik ve bütçe açığı düşmeye devam ediyor, yatırımlar anlamlı şekilde artıyor." dedi.

Yaşanmakta olan ekonomik büyümenin 10 yıl öncesindeki dönemle kıyaslandığında daha "dengeli" bir biçimde gerçekleştiğine dikkati çeken Moscovici, bu dönemin gerekli yapısal reformlara devam etmeye elverişli bir fırsat penceresi ortaya koyduğunu anlattı.