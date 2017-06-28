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Avrupa Birliği avroyla aldı, dolarla sattı

Avrupa Birliği geçen yıl AB dışındaki ülkelerden ithalatının neredeyse yarısını avro üzerinden yaparken, ihracatının ise yarasından fazlasını ABD doları üzerinden gerçekleştirdi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 11:12
Avrupa Birliği avroyla aldı, dolarla sattı

AA muhabirinin, Avrupa İstatistik Ofisinin raporundan edindiği bilgilere göre, geçen yıl 28 üyeli AB, birlik üyesi olmayan ülkelerden ithal ettiği malların yüzde 49’unu avro ve yüzde 33’ünü de dolar olarak ödedi. 

Söz konusu ülkelere ihracatta ise tam tersi bir tablo görüldü. Bu ülkelere ihracatın yüzde 55’i dolar ve yüzde 34’ü de avro üzerinden fatura edildi.

Ticaret ürünlerinin türü, kullanılan para biriminin seçimini net bir şekilde etkiledi. Örneğin, 2016 yılında ithal edilen petrol ürünlerinin yüzde 85'inden fazlası dolar olarak işlem görürken, AB'nin AB üyesi olmayan ülkelere ihraç ettiği birincil malların yüzde 54’ü ve imal edilen malların yüzde 50’si avro cinsinden fatura edildi.

İthalatta avroyu en fazla Slovenya ve en az Birleşik Krallık kullandı

Slovenya'da ithalatın neredeyse üçte ikisi yani yüzde 68'i avro üzerinden yapıldı. Bu oran Letonya ve Slovakya'da 65, Avusturya'da 55, Hırvatistan'da 49 ve Almanya'da da 48 seviyesinde gerçekleşti.

Diğer yandan, Birleşik Krallık'ın toplam mal ithalatında avronun payı ise yüzde 5 olurken, İsveç'in yüzde 14 ve Yunanistan ile Danimarka'nın da yüzde 24 olarak kaydedildi.

Genel olarak, ithal edilen malların yarısından fazlası 20 AB ülkesinde dolar üzerinden fatura edildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 11:12
  1. ABD
  2. Avrupa
  3. Almanya
  4. İsveç
  5. Avrupa Birliği
  6. Avusturya
  7. Yunanistan
  8. Ab
  9. Danimarka
  10. Hırvatistan
  11. Slovenya
  12. Letonya
  13. Slovakya
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