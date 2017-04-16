Avrupa basını referandumu böyle gördü

Referandumu, sistem değişikliği yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden tartışan Fransız basını “Erdoğan tüm yetkileri toplayacak” şeklinde bir kamuoyu oluşturmaya çalıştı.

Referandum haftasında L’Express’in “Erdoğan Avrupa’yı tehdit ediyor“ dosyası ve kapağına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıması Fransız medyasının oylamayı otoriter rejim kayması olarak gördüğünü gözler önüne serdi. Sandıktan “Hayır” çıkması durumunda da yönetimin otoritesinin artacağını paylaşan Fransız medyasından bazı gazete ve sitelerde AB için çıkacak en uygun sonucun “Az farkla evet” olacağı yönünde de haberler yer aldı. Referandum oylamasına son günlerde “Son bir “, “Son iki gün” seklinde geri sayım yapan Fransız medyası oylama gününde dakika dakika sandık sonuçlarını takip ediyor. Le Monde gazetesinin haber sitesinde canlı bilgi aktarılıp Türkiye’deki muhabirlerinden bilgiler paylaşılıyor. Sitelerine soru kutucuğu ekleyen Le Monde takipçilerine canlı olarak soru sorma imkanı verip soruları cevaplıyor. İlk sonuçların “ Evet” çıkması hakkında sorular soran takipçilere “Sayıları verirken temkinli olmak gerekiyor “ cevabı verilip yüzdeleri paylaşmakta çekimser oldukları ve ilk sonuçları geç verdikleri görüldü.

Fransız basınında son iki gündür referandumun Erdoğan’a tüm yetkiyi vermek için oylandığı, Avrupa ile son kırılma noktası olduğu ve otoriteye kayma oylaması olduğu da yansıtıldı.