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Avrupa basını Donald Trump'ı Ku Klux Klan destekleyicisi olarak resmetti

ABD tarihinin "kara lekesi" anti-semitik Ku Klux Klan'ın ırkçı ve yabancı düşmanlığı yeniden alevlendi. Trump yönetimi örgütün eylemlerine sessiz kalırken, Avrupa basını kapaklarına taşıdıkları fotoğraflarla bu durumun Trump'ın gerçek yüzünü gösterdiğini ifade ediyor.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 15:24
Avrupa basını Donald Trump'ı Ku Klux Klan destekleyicisi olarak resmetti

Irkçı, yabancı düşmanı, anti-semitik Ku Klux Klan örgütü, Trump yönetimi ile birlikte ABD'de yeniden hortladı.

The Economist ve Alman Der Spiegel dergileri kapaklarında ABD başkanı Trump'ı Ku Klux Klan'ın simgesi ile resmetti. 

Beyazların üstünlüğünü savunan ve siyahilere ait mekânlara, iş yerlerine saldıran Ku Klux Klan Örgütünün simgesi ile resmedilen fotoğrafın yanında ise "Das wahre gesicht des Donald Trump" yani "Donald Trump'ın gerçek yüzü" yazıyor.

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ABD'de geçtiğimiz hafta ellerinde meşalelerle Charlottesville kenti sokaklarında ırkçı grup Ku Klux Klan (KKK) üyelerinin yürüyüş yapmasının ardından alevlenen olayların önü alınamazken, Trump yönetimi olanlara sessiz kalmayı sürdürüyor.

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CHARLOTTESVİLLE OLAYLARI

Charlottesville'deki protesto gösterileri sırasında ırkçı ve karşıt gruplar karşı karşıya gelmiş, gösteriler sırasında ırkçılık karşıtı grubun üzerine araç sürülmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.  

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 15:24
  1. Donald Trump
  2. ırkçı
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