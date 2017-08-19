Avrupa basını Donald Trump'ı Ku Klux Klan destekleyicisi olarak resmetti

Irkçı, yabancı düşmanı, anti-semitik Ku Klux Klan örgütü, Trump yönetimi ile birlikte ABD'de yeniden hortladı.

The Economist ve Alman Der Spiegel dergileri kapaklarında ABD başkanı Trump'ı Ku Klux Klan'ın simgesi ile resmetti.

Beyazların üstünlüğünü savunan ve siyahilere ait mekânlara, iş yerlerine saldıran Ku Klux Klan Örgütünün simgesi ile resmedilen fotoğrafın yanında ise "Das wahre gesicht des Donald Trump" yani "Donald Trump'ın gerçek yüzü" yazıyor.

ABD'de geçtiğimiz hafta ellerinde meşalelerle Charlottesville kenti sokaklarında ırkçı grup Ku Klux Klan (KKK) üyelerinin yürüyüş yapmasının ardından alevlenen olayların önü alınamazken, Trump yönetimi olanlara sessiz kalmayı sürdürüyor.

CHARLOTTESVİLLE OLAYLARI

Charlottesville'deki protesto gösterileri sırasında ırkçı ve karşıt gruplar karşı karşıya gelmiş, gösteriler sırasında ırkçılık karşıtı grubun üzerine araç sürülmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.