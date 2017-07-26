Avrupa Adalet Divanı'ndan skandal Hamas kararı

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Avrupa Adalet Divanı, Hamas'ın terör örgütleri listesinde tutulması kararını aldı.
26 Temmuz 2017 Çarşamba 10:57
Ayrıntılar geliyor.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 10:57
Avrupa Adalet Divanı
Hamas
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