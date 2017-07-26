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Avrupa Adalet Divanı'ndan skandal Hamas kararı

Avrupa Adalet Divanı, Hamas'ın terör örgütleri listesinde tutulması kararını aldı.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 10:57
Avrupa Adalet Divanı'ndan skandal Hamas kararı

Ayrıntılar geliyor.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 10:57
  1. Avrupa Adalet Divanı
  2. Hamas
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