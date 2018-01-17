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Avrupa, AB-Türkiye zirvesi için harekete geçti

Avrupa Komisyonu geçtiğimiz yıl yapılmayan Avrupa Birliği-Türkiye Liderler Zirvesi'nin bu yıl yapılması için harekete geçti.

17 Ocak 2018 Çarşamba 15:15
Avrupa, AB-Türkiye zirvesi için harekete geçti

AB-Türkiye Liderler Zirvesi'nin yanı sıra AB-Türkiye bakanlar düzeyinde ortaklık konseyi de geçtiğimiz yıl toplantıya çağrılmamıştı.

Avupa Komisyonu bu eksiklikleri gidermek için çalışma başlattı. AB Dönem Başkanlığı'nı yürüten Bulgaristan'ın yılın ilk yarısında Türkiye ile liderler zirvesi düzenleme niyetinde olduğu belirtiliyor.

Avrupa Komisyonu da hem liderler zirvesinin hem de ortaklık konseyinin nisan ayından sonra toplanması için üye ülkeler nezdinde temaslarda bulundu.

Konsey'e yakın kaynaklar liderler zirvesinin mayıs ya da haziran ayında düzenlenebileceğini ifade etti.

Kaynaklar AB Dönem Başkanlığı'nın temmuz ayında Avusturya'ya geçeceğini de hatırlatarak, zirvenin bu tarihten önce yapılmasının önemini vurguladı.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 15:15
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