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Avro/TL tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Dolar/TL güne yükselişle başlamasının ardından 3,5350 seviyesinde dengelenirken, avro/TL 4,1890 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:08
Avro/TL tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Dolar/TL, bugün Asya piyasalarında 3,5414 seviyesine kadar yükselmesine karşın saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 3,5330 seviyesinde dengelendi. Açılışta 4,1890 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören avro/TL ise şu dakikalarda 0,50 değer kazancıyla 4,1820'den, sterlin/TL de yüzde 0,36 yükselişle 4,6730'dan işlem görüyor.

Analistler, Avro Bölgesi ekonomik aktivitesine ilişkin iyimserliğin son dönemde açıklanan makroekonomik verilerle devam ettiğini ve buna paralel avro/dolar paritesinin 1,18 üzerine yerleştiğini ifade etti. Dünkü sınırlı değer kaybının ardından bugüne yükselişle başlayan parite, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,30 artışla 1,1835 seviyesinden alıcı buluyor.

Bugün veri gündeminin görece zayıf olduğuna değinen analistler, cuma günü ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde ABD'de temmuz ayı ADP özel sektör istihdam verisinin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,5190 seviyesinin destek olarak öne çıktığını, 3,5550 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:08
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