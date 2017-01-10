Avrasya'nın en büyüğü bugün açılıyor

Türkiye’de kendi fuar merkezine sahip tek özel fuarcılık kuruluşu olan TÜYAP ve Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) işbirliğiyle düzenlenen İstanbul Mobilya Fuarı (İSMOB) 10-15 Ocak’ta İstanbul’da gerçekleştirilecek. Beylikdüzü TÜYAP Fuar Merkezi’nde açılacak İSMOB, 12 salon ve 100 bin metrekarelik alanda 500’den fazla markanın en yeni ürünlerini ziyaretçilerle buluşturacak.

Türkiye mobilya sektörünün 2017 trendlerinin belirleneceği adres olan İSMOB’da oturma odasından çocuk odasına, yatak odasından ofis mobilyasına kadar yeni yıla damgasını vuracak binlerce yeni ürün ilk kez sergilenecek. Türkiye’nin yanı sıra dünya mobilya sektörü için de önemli bir buluşma noktası haline gelen İSMOB, bu yıl TÜYAP ile birlikte 107 ülkeden binlerce sektör profesyonelini de ağırlayarak sektöre hareket getirecek.



İSMOB’DA BİR İLK: TREND ALANI



İSMOB’da bu yıl ilk kez 300 metrekarelik bir bölüm‘Trend Alanı’ olarak hayata geçiriliyor. Trend alanında hem ziyaretçiler hem katılımcılar için değişen ihtiyaçlar ve günümüz teknolojisinin hayatımıza soktuğu yepyeni kavramlara yönelik eğlenceli ve bilgilendirici aktiviteler gerçekleştirilecek. Trend alanında “Design Talk” kapsamında bir yandan mobilya ve tasarım konusunda işin uzmanlarının katılacağı söyleşiler düzenlenirken, diğer yandan da sanat etkinlikleriyle ziyaretçilere dopdolu bir fuar programı sunulacak.



Design Talk programı kapsamında yapılacak etkinliklerden bazıları şu şekilde: 10 Ocak’ta “Evlilik rüyasının yakın tarihi, değişimi ve dönüşümü” paneli “değişen dünyada evlilikler nasıl şekil değiştiriyor?” “2023’te genç kızların evlilik hayalleri neler olacak?” konu başlıkları ile ziyaretçilerin ilgi odağı olacak. 12 Ocak’ta TOBB, MUSİAD ve MOSDER’den konuşmacıların katılımıyla gerçekleşecek “Tasarımın Önemi ve Markalaşmaya Etkisi” başlıklı panelde de Türkiye mobilya sektöründe markalaşma ve mobilya tasarımının dünü, bugünü ve yarını masaya yatırılacak. 13 Ocak’ta düzenlenecek “Mobilya’nın Fiziksel ve Ruhsal Sağlığa Etkisi”konulu panelde ise sağlık uzmanları ve sektör profesyonelleri mobilya alırken dikkat edilmesi gereken noktalar, mobilyaların sağlığımızı nasıl etkilediğine dair bilgileri ziyaretçilerle paylaşacak.



SANAT ATÖLYELERİ FUARA RENK KATACAK



Panellerin yanı sıra sanat atölyeleri de bir buluşma noktası olarak tasarlanan trend alanındayerini alacak. Ziyaretçiler ebru atölyesi ile ebru sanatının inceliklerini sanatçıların ellerinden öğrenme fırsatı bulurken, son zamanların gözde hobisi teraryum atölyeleri ile kendi küçük ekosistemlerini inşa etmeyi deneyimleyecekler. Trend alanında düzenlenecek bir diğer aktivite ise ahşap ustalarının tecrübelerini ziyaretçilere aktaracağı ahşap birleştirme atölyesi olacak.



ATIK MALZEMELERDEN ÜRETİLEN MİNYATÜR MOBİLYA SERGİSİ



İSMOB’da bu yıl ilgi çekecek etkinliklerden bir diğeri de 1. Salon’a gerçekleştirilecek ‘Minyatür Mobilyalar Sergisi’. 1. İzmirli emekli edebiyat öğretmeni Gülay Temizel Ertürk’ün atık malzemeleri kullanarak yaptığı alaturka mobilyaların birebir minyatür versiyonlarıda İSMOB ziyaretçilerinin ilgisini çekecek. Minyatür mobilyalar için yüzlerce dondurma çubuğu, meyve suyu kutusu, tuvalet kağıdı rulosu gibi pek çok malzeme kullanan Ertürk, Avrupa’da MiniatureDollhouseFurnitureolarak geçen bu sanat dalı ile mobilyaları minyatüre dönüştürerek geçmişi günümüze taşıyor.



Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen İSMOB’daayrıca geçmişten günümüze kadar mobilya trendlerini görülebileceği bir fotoğraf sergisi de ziyaretçilerini bekliyor. İSMOB, sadece ürünlerin sergilendiği bir fuar olmanın dışında, sektörün yeniliklerinin konuşulduğu, geleceğinin masaya yatırıldığı bir organizasyon olacak.