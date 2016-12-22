Avrasya Tüneli'nin yapımında bir ilk! Günlerce denizin altında yaşadılar! Asya ve Avrupa Kıtası'nı ilk kez deniz tabanının altından birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nin inşası sırasında sıra dışı bir yöntem Türkiye'de ilk defa uygulandı. Tünel delme makinesinin bakımı ve onarımı için su yüzeyinden 106 metre derinliğe inen dalgıçlar, günlerce deniz tabanındaki basınç odasında yaşadı.