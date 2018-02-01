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Avrasya Tüneli'ne gelen zamda indirim!

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Avrasya Tüneli geçişlerinde uygulanan KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldüğünü söyledi. Yeni yapılan düzenlemeyle geçiş ücreti küçük araçlarda 19.20 TL oldu.

01 Şubat 2018 Perşembe 16:11
Avrasya Tüneli'ne gelen zamda indirim!

Yap işlet devret projelerinde, Avrasya Tüneli dahil olmak üzere projelerimiz şartnamenin hazırlandığı döneminde uluslararası ihaleler olması nedeniyle dövize endeksli fiyatlar belirlendi. Ve sözleşmemizde böyle. 2 Ocak tarihindeki döviz kuru esas alınarak Türk lirasına çevrilerek uygulama yapılıyor.

Ancak 2017 yılı 2 Ocak tarihi itibariyle döviz kuru esas alınıyor. Sonra 2018 yılı esas alınıyor, aradaki artış oranında fiyatlar artırılıyor. Nitekim Avrasya Tüneli'nde de böyleydi. 16,60 olan ücretlerimiz, 21 lira olarak ön görüldü. Minibüslerin de artışı var, o da 31,50 kuruşa yükselmiş oldu.

ZAM YÜKSEK BULUNDU, DÜZENLEME GELECEK Mİ?

Elbette hiç zam yapmayalım isteriz. Ancak döviz kurundaki artışa bağlı olarak tabş bir yıl sonra fiyatları artırdığımızda ve Avrasya Tüneli'nde diğerlerinden farklı olarak, diğerlerinde döviz kuru farkı hesaplanıyor ve yansıtılıyor nitekim yılbaşında yansıttık. Avrasya'da farklı olan 2 Ocak'tan 2 Ocak'a artışı hesaplıyoruz ama 1 Şubat'ta uyguluyoruz. Geçen yıl döviz kurundaki fazla oynamadan kaynaklı olarak rakam biraz yüksek çıktı.

Dün akşam hesabını yaptık. Bugün bir Bakanlar Kurulu kararı çıkarılması yönünden çalışma başlattık. Biz yarın gece itibari ile Avrasya Tüneli geçişlerindeki yüzde 18 KDV'yi yüzde 8'e düşürmüş olacağız. KDV kısmı zaten devlete gidiyor. Böylece 21 lira ücret 19 lira 20 kuruşa inmiş olacak. Minibüsler için ise 31,50 olan ücret 28,80 kuruş olarak uygulanacak.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 16:11
  1. Ulaştırma Bakanı ahmet Arslan
  2. Avrasya Tüneli
  • omer gencomer genc1 sa önce
    Gereksiz ceza uygulamasını düzeltsinler önce.Para yüklenince çeksin düzeltsin yada okunmadı diye giriş çıkışta uyarsınlar.Geçiyorsun okudumu okumadı mı belli değil.İnsanlar korkuyor her unutulana 300 tl nasıl olacak.Uyarı koyun çok mu zor...
  • mevlütmevlüt1 sa önce
    araç geçişini 100 tl yapın düz olsun...
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