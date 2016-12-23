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Avrasya Tüneli’ne en yakın proje:Büyükyalı

Özak GYO, Ziylan Grup, Yenigün İnşaat ortaklığında, Emlak Konut güvencesiyle hayata geçirilen Büyükyalı İstanbul, Kazlıçeşme sahil yolunda, Avrasya Tüneli’ne en yakın yeni yaşam alanı olarak dikkat çekiyor.

Avrasya Tüneli’ne en yakın proje:Büyükyalı
Eklenme: 23 Aralık 2016, 17:03
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Tünele sadece 3 km uzaklıkta bulunan Büyükyalı, denizyolu, karayolu ve raylı sistemin tüm alternatiflerini sunan merkezi konumuyla, trafiği sorun olmaktan çıkarıyor.

Büyükyalı’nın Avrasya Tüneli’ne yakınlığı ve sunduğu ulaşım alternatifleriyle ilgili bilgi veren Özak GYO Genel Müdürü Fatih Keresteci, “İki kıta arasında hızlı ve konforlu yolculuk için modern bir çözüm sunan Avrasya Tüneli’nin açılış heyacanını yaşıyoruz. Büyükyalı’nın, Kazlıçeşme sahil yolunda Avrasya Tüneli’ne en yakın yeni yaşam alanı olması, heyecanımızı daha da artırıyor. Halen devam eden altyapı ve ulaşım yatırımları tamamlandığında değeri büyük oranda artacak bir bölgede yer alan Büyükyalı, bugünden geleceği gören yatırımcılara benzersiz bir fırsat sunuyor.” dedi.

“Kazlıçeşme yatırım açısından çok avantajlı.”

Zeytinburnu Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaşılan bağımsız gayrimenkul raporunun sonuçlarına dikkat çeken Keresteci, “Kazlıçeşme sahil bandı yatırımcısına, Barselona ve Londra’da yeniden inşa edilen kıyı bandının avantajlarını sunacak. Bu metropollerde yenilenen alanların ortak özelliklerini; deniz kıyısında bulunmak, kent merkezine yakınlık, ulaşım ve erişim olanaklarının yüksek olması şeklinde özetleyebiliriz. Bu özelliklerin hepsi Kazlıçeşme bölgesinde de mevcut. Yanı sıra Avrasya Tüneli ve Marmaray gibi metropolün karşı kıyıya bağlantısını sağlayan noktaların yakınında yer alması ve Tarihi Yarımada’ya komşu konumu bölgenin değerini bir kat daha artırıyor. Tüm bu verilerden hareketle sahil bandında halen 16 bin TL olan metrekare fiyatının, önümüzdeki 5 yıl içerisinde %108 artışla 33 bin TL’ye çıkacağı öngörülüyor.” dedi.

Büyükyalı’nın, net metrekare değeriyle markalı lüks konut kategorisinde kârlı bir proje olduğuna değinen Keresteci, “Avrupa yakasında konut amortisman süresi 19 yılken Zeytinburnu’nda bu süre 15 yıl olarak belirtiliyor. Ayrıca Yeşilköy ve Ataköy gibi çevre ilçeler, proje ve fiyat bakımından artık doygunluğa ulaştı. Ancak Kazlıçeşme, markalı projeleriyle gelişmekte olan bir bölge ve yatırımcılar için büyük fırsatlar sunuyor. İstanbul geneliyle kıyaslandığında, hem prim yapma potansiyeli hem de yüksek kira getirisiyle, Kazlıçeşme’nin yatırım açısından avantajlı bölgelerden biri olduğu göze çarpıyor.” şeklinde konuştu.

 
EtiketlerBüyükyalıÖzak GYO Genel Müdürü Fatih Keresteci
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