Avrasya Tüneli'nden araç geçişleri başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından iki gün önce resmi açılışı yapılan Avrasya Tüneli'nde araç geçişleri başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından iki gün önce resmi açılışı yapılan Avrasya Tüneli'nde araç geçişleri başladı.
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