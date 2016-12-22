Avrasya Tüneli’nde sürücülere anonslu uyarı!

Eklenme: 22 Aralık 2016, 19:33
Bu haber 2.689 kez okundu
600
Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
İLGİLİ HABERLER
Taksiciler teröre tepki gösterdi!
Bursalı taksiciler oluşturdukları konvoyla teröre tepki gösterdi. 100’ü aşkın taksici…
Teröristbaşı Gülen'den tehdit gibi açıklama!
Terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen, büyükelçi suikastiyle ilgili pişkince…
Emeklilerin beklediği yasa tasarısı komisyonda kabul edildi!
SGK, hak sahiplerinin 7 bin 500 liraya kadar olan alacaklarını…
CHP'lileri üzen görüntü! Mustafa Kemal heykeli söküldü
Rize Belediyesi tarafından alınan kararla, Rize Valiliği önüne taşınan Mustafa…
Suikastçinin cenazesi ortada kaldı!
Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’a yönelik suikastla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına…
Suikastçı hakkında flaş gelişme: Kimse istemiyor!
Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’a yönelik suikastla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına…