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Avrasya Tüneli'nde hareketli saatler

İstanbul Avrasya Tüneli'nde polis kontrol noktasını araçla geçmeye çalışan 4 kişiden 2'si yaralandı.

14 Ocak 2018 Pazar 01:39
Avrasya Tüneli'nde hareketli saatler

Avrasya Tüneli polis kontrol noktasında ‘Dur’ ihtarına uymayan şüpheli araca polis ateş açtı. Açılan ateş sonrası araçta bulunana 4 kişiden 2’si yaralandı.

Olay, gece saat 00.35 sıralarında Yenikapı’da Avrasya Tüneli polis kontrol noktasında meydana geldi.

Kontrol esnasında ‘Dur’ ihtarına uymayan şüpheli araç polisi alarma geçirdi. Aracı durdurmak için polis havaya uyarı ateşi açtı, araç durmayınca aracın tekelerine ateş açtı. Olay sırasında araçta bulunana 4 kişiden 2’si yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 14 Ocak 2018 Pazar 01:39
  1. Avrasya Tüneli
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