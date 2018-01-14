Avrasya Tüneli'nde hareketli saatler

Avrasya Tüneli polis kontrol noktasında ‘Dur’ ihtarına uymayan şüpheli araca polis ateş açtı. Açılan ateş sonrası araçta bulunana 4 kişiden 2’si yaralandı.

Olay, gece saat 00.35 sıralarında Yenikapı’da Avrasya Tüneli polis kontrol noktasında meydana geldi.

Kontrol esnasında ‘Dur’ ihtarına uymayan şüpheli araç polisi alarma geçirdi. Aracı durdurmak için polis havaya uyarı ateşi açtı, araç durmayınca aracın tekelerine ateş açtı. Olay sırasında araçta bulunana 4 kişiden 2’si yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.