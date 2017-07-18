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Avrasya Tüneli trafiğe açıldı

İstanbul'da aşırı yağışın ardından Anadolu-Avrupa Yönü olumsuz hava koşulları nedeniyle geçici süreyle trafiğe kapatılan Avrasya Tüneli trafiğe açıldı.

18 Temmuz 2017 Salı 14:27
Avrasya Tüneli trafiğe açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından da kentin serin ve yağışlı havanın etkisi altında olduğu belirtilerek, fırtına şeklindeki yağışların sel ve su baskınlarına neden olabileceği uyarısı yapıldı.

Yağışın öğlen saatlerine doğru kent genelinde etkisini artırması ve akşam saatlerine kadar fırtına eşliğinde devam etmesi ve metrekareye 30 ila 65 kilogram yağışın düşmesinin beklendiği bildirildi. 

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 14:27
  1. Avrasya Tüneli trafiğe açıldı
  2. Avrasya Tüneli geçiş ücreti
  3. İstanbul'da aşırı yağış
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