Avrasya Tüneli her türlü karda

Asya ve Avrupa’yı ilk kez deniz tabanı altından geçen iki katlı karayolu tüneliyle birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, faaliyete geçişinin 1’inci yılını geride bıraktı. 1 milyar 250 milyon dolarlık projenin işletme süresi 24 yıl 5 ay. Sonunda tünel kamuya devredilecek. Habertürk'ten Yavuz Barlas'ın haberine göre ilk yıl günlük ortalama 45 bin araç tüneli kullandı. 1.8 milyon farklı plakalı araç olmak üzere 15.6 milyon araçlık geçiş yapıldı.

Devletin geçiş garantisi için verdiği rakam yıllık 25 milyon. Yani günlük 68 bin 500. Şimdilik fark çok gibi görünse de İstanbul’da artan trafik bu noktadaki geçişleri çok hızlı artırıyor.

Avrasya Tüneli Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, “Yıl içinde bir pazar günü 65 bin 927 geçişlik rakama ulaştık. bu yıl sonuna doğru 68 bin olan garanti sınırındaki rakamları rahat yakalarız. Bu yıl devletten 9 milyon araç geçiş parasını alıyor olacağız. Bu da yaklaşık 150 milyon TL’ye denk geliyor. Ama bu rakam 2018’de 4’te 1’e kadar iner. 2019’a geldiğimizde artık günlük garantiyi rahatlıkla tuttururuz. Hatta daha sonra biz devlete ödeme yapmaya başlayacağız. Bu kez de garantinin üzerindeki geçişin yüzde 30’unu devlete ödeyeceğiz. Hedefimiz proje başlamadan önce günlük geçişin 150 binleri bulması yönündeydi ancak bunu gerçekleşmelerle revize ettik gelecek yıllarda hedefimiz günlük kapasite olarak 100-120 bin arasına ulaşması yönünde” dedi.

Avrasya Tüneli Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu ile Avrasya Tüneli Genel Müdürü Sungjin Lee projenin ilk yılındaki gelişmeleri değerlendirdi.

5.5 kilometresi denizin altından geçen 14.6 kilometrelik tünel her iki yakadaki trafiği kısmen hafifletti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin verileri baz alınarak bir analiz yaptırdıklarını ifade eden Arıoğlu 1 yılda ekonomiye 1.2 milyar liralık katkı sağladıklarını ifade etti. Bu rakam tabii muazzam. Zira 1.2 milyar dolarlık proje aslında sağladığı katkıyla kendi maliyetini 4-5 yıl içinde ödeyecek gibi görünüyor.

İSTANBULLUNUN 1 SAAT ZAMANININ DEĞERİ 30 TL

Arıoğlu araştırma sonuçlarını şöyle aktardı:

“Atatürk Havalimanı-Kozyatağı koridoru dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda, geçtiğimiz yıl ekonomiye; 23 milyon saat tasarrufu ile 895 milyon liralık zaman, 30.000 ton yakıt tasarrufu ile 286 milyon liralık yakıt, 18.000 ton CO2 emisyonu azalımı ile 23 milyon liralık emisyon, 109 milyon araç-km azalması ile 6.9 milyon liralık kaza maliyeti tasarrufu sağlandı. 2017 yılını 15.6 milyon araç geçişiyle tamamlayan Avrasya Tüneli’nin ekonomiye toplam katkısı da 1.2 milyar TL’ye ulaştı. Çift yönlü günlük seyahatlerinde ise sürücüler 17.72 TL yakıt ve 25 TL zaman tasarrufu sağladı.”

Katkının büyük bir bölümü zaman tasarrufundan geliyor. 1.2 milyarlık katkının 895 milyonu zaman kazancı. Tabii bu hesaba göre bir kişinin saatlik değeri 30 TL civarında hesaplanıyor. Rakam çok gelebilir ancak hesap basit. 2000 saatlik yıllık çalışma süresi baz alınarak 14 milyon İstanbullunun ortalama 59.963 TL olan kişi başı yıllık milli geliri üzerinden bu sonuca varılmış.

KAÇAK GEÇİŞ 2,38'E İNDİ

Tünelden kaçak geçiş oranının ilk başlarda yüzde 5’in üzerine çıktığını, şimdilerde yüzde 2.38’lere (Yıllık 500 bin geçiş) kadar gerilediğini ifade eden Başar Arıoğlu, “Bunun 2017’de maliyeti yaklaşık 8 milyon TL. Bunun da yükünü geçenler ve devlet ödüyor. Bu yüzden kaçak geçişi en aza indirmek için yoğun çaba gösteriyoruz. OGS, KGS’yi görebiliyoruz ama biz bakiyeyi öğrendiğimizde araç tünelin ortasına gelmiş oluyor. Ödeme yapılmışsa cezasız olarak tek geçiş ücreti alınıyor. Bakiye yüklenerek veya web sitesinden de ödeme yapılabiliyor. Ödeme yapılmazsa 10 katı ceza kesiliyor. Bunun yüzde 60’ı devlete ödeniyor. 4 katı bize kalıyor. Bu gelirin peşinde değiliz. Daha çok bilgilendirme yapmaya çalışıyoruz. Yeterki minimuma insin” diye konuştu.

GEÇİŞ ÜCRETİNDE SIK KULLANANLARA İNDİRİM ZOR GİBİ

Gelelim geçiş ücreti konusuna. Avrasya’da geçiş ücreti 16 TL. Rakam aman çok gelmesin zira bu yıl daha da artacak. Fiyat bu ay devlet tarafından yeniden belirlenecek. Belirlenen baz fiyat 4 dolar + yüzde 18 KDV. Tabii bir de dolar bazındaki fiyatta ABD enflasyon farkı konusu var ki benim hesaplarıma göre 2006’dan bu yana 9 yıllık farkın 4 dolarlık baz fiyata etkisi en az yüzde 15’ler civarı olacak. 16 TL’lik fiyat bile 8.75 TL’lik çift geçiş ücretli olan Boğaz Köprüleri’ne göre hayli yüksek. 4-5 katlık fiyat farkı özellikle şirket aracı kullanan İstanbullular için ise dert. Çünkü birçok şirket Avrasya’yı kullanan şirket personeline bu bedeli ödemiyor. Tam da bu noktada şirketler için belki de abonelik sistemleri yıllık kartlar gibi avantajlı çoklu geçiş indirimleri olan paketler gerekiyor. Ancak Avrasya Tüneli yetkilileri şimdilik bunun mümkün olmadığını söylüyor.

‘TABLET HEDİYE EDEBİLİRİZ’

Arıoğlu, “Fiyatın bir yapısı var ve biz bunda yasal olarak indirim yapamayız. Tünelin de bir günlük kapasitesi var. Yani bu tip promosyonları bu da kısıtlıyor aslında. Ancak müşteriler için ödeme kanallarında yenilikler sağlamak istiyoruz. Mobil uygulama, banka kartlarıyla entegrasyon gibi kanallarla belki sık kullanıcıları ödüllendirebiliriz. Tablet vs hediye etmek gibi” dedi.

GEÇİŞ ÜCRETİ EN AZ 20 TL OLACAK

2018 sonrası fiyat 4.6 dolar artı KDV hesaplandığında bu yıl geçiş en az 20 TL olacak.

AMBULANS VE İTFAİYEYE ÜCRETSİZ

Ambulans ve İtfaiye ücretsiz 2018 sonrası fiyat 4.6 dolar artı KDV hesaplandığında bu yıl geçiş en az 20 TL olacak. Geçiş en az 20 TL olacak Başar Arıoğlu’na Avrasya Tüneli’nden ücretsiz geçiş hakkı olan araçları sorduk, mevzuata bakıp sıraladı:

-Ambulans, itfaiye araçları ve Cumhurbaşkanlığı makam aracı. Ardından ekledi:

- Cumhurbaşkanı’na eşlik eden diğer araçlar geçiş ücreti ödüyor. ATAŞ’ın ortakları ücret ödüyor mu?

- Ortaklar olarak biz geçiş ücreti ödüyoruz. İşletme araçları ödemiyor.

KAZAYA ORTALAMA MÜDAHALE SÜRESİ 2 DAKİKA

- Tünel içinde arızalanan, yakıtı biten, kaza yapan araçlara ortalama 2 dakika 12 saniye içinde müdahale edildi ve ortalama 12 dakika 3 saniye içinde trafik normal seyrine döndürüldü.

- Tünelin bulunduğu bölgede, işletmeye açılmadan önce ve açıldıktan sonra yapılan onar aylık hava kalitesi ölçümlerinde partikül madde oranında yüzde 32, karbon konsantrasyonlarında ise yüzde 22 düşüş belgelendi.

- Avrupa yakasında şehir ile deniz arasındaki yaya bandı 55 metreden 277 metreye çıkartılarak İstanbulluların sahil şeridine erişimi kolaylaştırıldı. Avrupa yakasında bulunan sahil parkının iyileştirilmesi çerçevesinde 11 bin 642 adet yeni ağaç dikildi.