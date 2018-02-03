THY Gezi Sayfası - Nevşehir
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Avrasya Tüneli geçişlerinde KDV müjdesi

Avrasya Tüneli geçişlerinde yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranı, yüzde 8'e düşürüldü.

03 Şubat 2018 Cumartesi 10:36
Avrasya Tüneli geçişlerinde KDV müjdesi

Avrasya Tüneli'nin geçiş ücretlerinde uygulanan Katma Değer Vergisi (KDV) oranı yüzde 18’den yüzde 8’e düşürüldü.

Bakanlar Kurulunun "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, denizaltı karayolu tünellerinin geçiş ücretlerindeki KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e çekildi.

Bu kapsamda Avrasya Tüneli geçiş ücretleri, küçük araçlarda 21 liradan 19 lira 20 kuruşa, minibüsler için 31 lira 50 kuruştan 28 lira 80 kuruşa inecek.

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 10:36
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye niçin Ortadoğu’nun Japonya’sı veya Güney Kore’si olamadı?
    1. Türkiye niçin Ortadoğu’nun Japonya’sı..
    2. Keleş'ten E-5'e nazır proje
    3. Ecevit, kurultaya neden katılmadı?
    4. Fatih Portakal Kılıçdaroğlu ile fena..
    5. Satışın düşmanı faiz
    6. Başbakan Yıldırım konuşuyor - CANLI
    7. İyi Parti'den sürpriz karar! Daha..
    8. İnce'ye ince gönderme!..
    9. ÖSO açıkladı: Hadis-i Şerif gereğince..
    10. Kimliği belirsiz kişiler apartmanlara..
    11. Stoklara açık artırma formülü
    12. Kayıp 879 tır
    13. Kılıçdaroğlu'na çok kötü haber!
    14. Makas atarken çarpıp kaçan maganda..
    15. THY, Almanya’da 2017’de 4 milyon..
    16. İbrahim Çağlar’ın ismi TOBB’da yaşayacak
    17. BJK TV spikeri gole sevinirken bardak..
    18. CHP yapıyor, sıra MHP geldi
    19. CHP'de genel başkan adayları belli oldu
    20. Tosyalı Akademi 3 kıtaya işgücü..
    Yakalanan terörist itiraf etti: Her evde var
    Yakalanan terörist itiraf etti: Her evde var
    Yeni Torba Yasa TBMM'de! İşte maddeler
    Yeni Torba Yasa TBMM'de! İşte maddeler
    Gülen'den AK Parti talimatı: Gürül gürül geliyorlar! Çabuk koşun...
    Gülen'den AK Parti talimatı: Gürül gürül geliyorlar! Çabuk koşun...
    Türkiye’den ABD’ye sert tepki: Artık ortaklığımız...
    Türkiye’den ABD’ye sert tepki: Artık ortaklığımız...
    Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap
    Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 03.02.2018
    Döve döve öldürmüşlerdi...Cani kızın annesi bakın neler dedi!
    Döve döve öldürmüşlerdi...Cani kızın annesi bakın neler dedi!
    İlk şehir savaşında PKK'ya şok! Çökertildi
    İlk şehir savaşında PKK'ya şok! Çökertildi