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Avrasya Elektronik Yılın İyilik Hareketi ödülüne layık görüldü

Türkiye'de artan iş ve trafik kazalarına dikkat çekmek adına 2009 yılından bu yana araştırma yapan oyunun yazarı yönetmeni Zahrettin Çelik’in yaptığı Sanat Danışmanlığını Zihni Göktay Şevket ÇoruhVatan Şaşmaz gibi önemli isimlerin görev aldığı “Kazasız Kul Olmaz” adlı tiyatro oyunu 81 ilde sahnelenmek üzere yürütülmektedir.

Avrasya Elektronik Yılın İyilik Hareketi ödülüne layık görüldü
Eklenme: 22 Aralık 2016, 20:30
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Kazalarda Dünya genelinde 3. Avrupa’da ise 1. Sıradayız Dünya genelinde sadece 1 yılda 1.6 milyon Türkiye de 7 bin  her gün 15-25  vatandaşımız   yaşamını yitirmektedir.Bu kayıplar  sosyo-ekomik ve sosyokültürel tahribi hepimiz ana haberlerde şahit oluyoruz.

Ahmet Ay :Şu ifadeleri kullandı: “Bu tarz  projelerin yaygınlaşmasını ve toplumun Trafik ve iş kazaları alakalı sorunlarını sahnede izlemeleri çocuklar ve yetişkinlerin gelişimlerine katkı sağlayacağına inanıyoruz.   Bu itibarla, KAZASIZ KUL OLMAZ adlı bu çalışmayı çok değerli ve farklı gördük. Bir nebze de olsa destek olabildiysek ne mutlu bize” dedi.

Seyirciler Emniyet Kemeri Taktı
Dünyada bir ilke imza attılar; Koltuklarda özel olarak emniyet kemeri tasarlandı.anons geldikten sonra seyirciler emniyet kemerlerini takıyor ve kemer takılmadan oyun başlamıyor.   konukların çocuklarıyla ilk defa böyle yararlı bir etkinlikte bulunmalarından çok memnun olduklarını bu tarz projelerin çoğalmasını ifade ettiler.

Kazasız Kul Olmaz oyununu yazan ve yöneten Zahrettin Çelik ise; “Bu projemizi bir çok kurum ve kuruluş farklı alanlarda desteklemektedir. Bunların arasında yer alan      Avrasya Elektronik kazaların araştırılması konusunda destek oldular  Her kurum ve kuruluşun ufak da olsa katkı sağlamasının bu kazaların azalmasına katkı sağladığını söyleyebiliriz Projeye desteklerinden ve değerli katılımlarından dolayı müteşekkir olduğumuzu bir kez daha ifade etmekte yarar görüyoruz” dedi.

OYUNUN KÜNYESİ:

Yazan ve Yöneten            : Zahrettin Çelik

Sanat Danışmanı              : Zihni Göktay

                                            : Şevket Çoruh

                                          : Vatan Şaşmaz

                                       

Proje Danışmanı              

                                            : Analitik Yaşam Grubu - Ali Yüce Güler

                                            : Yusuf Erbaş

                                          : Mehmet  Ali Nalbant (yapımcı –yönetmen)

                                            Adnan Tüzün (avukat)

                                          : Acil Tıp Teknisyenleri Derneği

 

Kostüm                             : İstanbul Gelişim Sanat

Türü                                  : Trajikomik  

İzleyici kitlesi                   : 7'den 70'e

Ödül Tasarım                    : Gündoğdu Kristal

Basın Danışmanı               : Pro Media- Hayriye Hande Şen

Grafik                                :Merve Budak

Koordinatörler                 

                                :Muhammed Öğtelik

                                  : Sümeyra Taşdemir Karaca                

                                  : Serkan Toplu

 
EtiketlerAvrasya Elektronik
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