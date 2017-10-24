Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı başlıyor

Her yıl ambalaj sektörünün önemli firmalarını sektör profesyonelleriyle bir araya getiren Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, bu yıl kapılarını 23. kez açıyor. 25-28 Ekim 2017 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi İstanbul’da gerçekleşecek olan fuar; ambalaj ürünlerinden ambalaj makinelerine, gıda işleme ekipmanlarından ambalaj baskı teknolojilerine kadar tüm ihtiyaçlara yönelik çözümleri bir araya getiriyor.



REED TÜYAP ve Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) işbirliği ile 25-28 Ekim 2017 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek fuar, 43 ülkeden 1.122 katılımcı ve 95 ülkeden 58 bin ziyaretçiyi aynı çatı altında buluşturmak için gün sayıyor. Tüyap yurt dışı ofisleri ve Reed’in 43 ülkede yer alan temsilcileri ile tüm dünyada fuar tanıtım çalışmaları sonucunda, hedef pazarlardan 41 ülkeden 1000’den fazla profesyonel satın alım heyeti ile toplamda 6.500 uluslararası ziyaretçi Avrasya Ambalaj 2017 Fuarı’nda ağırlanacak. Almanya, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Fransa, Irak, İngiltere, İran, İsrail, İtalya, Libya, Lübnan, Makedonya, Mısır, Tunus, Rusya, Ürdün ve Yunanistan başta olmak üzere 1000’in üzerinde alım heyeti fuarda ağırlanacak.

Bu yıl konuk ülke olarak Fas’ı ağırlayacak olan fuar; Türkiye ambalaj ürün ve makine – ambalaj baskı – gıda işlem ve içecek dolum başta olmak üzere gıda ve gıda dışı tüm sektörlere hizmet veren tüm firmaların yeni pazarlara ulaşmasında önemli bir köprü olmaya devam ediyor.



Özel Bölümlerle daha da güçlü



Avrasya Ambalaj Fuarı, Ambalaj Baskı Teknolojileri Oluklu Mukavva – Kağıt – Karton Ambalaj Üretim Teknolojileri Özel Bölümü Printpack ile fuar kapsamında katılımcılarını hedef kitleleri ile bir araya getiriyor. Ayrıca Avrasya Ambalaj Fuarı, diğer bir özel bölüm olan Drinktech Eurasiaİçecek ve Sıvı Gıda Teknolojileri Özel Bölümü ile içecek ve sıvı gıda, dolum, içecek, paketleme, sterilizasyon ve içecek makine ve ekipman üreticisi katılımcılarını, sektörün hedef ziyaretçileri ile buluşturuyor. Ambalaj tasarımcılarının yaratıcılıklarını sergilemeleri için oluşturulan Tasarım Sokağı ve fuar sırasında ambalaj tasarımcılarının da katılımlarıyla düzenlenecek etkinlikler ile birlikte tasarımcılar 43 ülkeden 1.122 katılımcı ve 95 ülkeden 58.000 profesyonel ile Avrasya Ambalaj Fuarı’nda buluşacak.

Avrasya Ambalaj Fuarı ile eş zamanlı gerçekleşen Food-Tech Eurasia, Uluslararası Gıda ve İçecek Teknolojileri Fuarı kapsamında ise; Sweettech, Çikolata, Şekerleme, Bisküvi, Kuruyemiş ve Pastacılık Teknolojileri Makine ve Ekipmanları Özel Bölümü, Dairytech Süt ve Süt Ürünleri Teknolojileri Özel Bölümü, Cold Chain Soğuk Zincir, Depolama Sistemleri, Soğutma, Havalandırma ve Lojistik Özel Bölümü, katılımcıların ve ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Öte yandan 2017 yılında ilk defa ziyaretçileriyle buluşacak olan Food Safety Gıda Güvenliği, Hijyen ve Kalite Kontrol Teknolojileri Özel Bölümü ise heyecanla bekleniyor.

Avrasya Ambalaj Fuarı; Türkiye ambalaj sektörünün kalitesi, hızı, fiyatı ve lojistik konumu nedeniyle Avrupa pazarından önemli bir pay aldığının farkındalığıyla REED TÜYAP Fuarcılık ve Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) işbirliğinde düzenlenirken; sektörün diğer dernekleri olan Ambalaj Makinecileri Derneği (AMD), Esnek Ambalaj Sanayicileri Derneği (FASD), Etiket Sanayicileri Derneği (ESD), Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD), Metal Ambalaj Sanayicileri Derneği (MASD), Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) ve Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği’nin (SEPA) desteğini alıyor.