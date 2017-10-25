Sinpaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik’in katkılarıyla Çorum’da yapılan Hitit ÜniversitesiAlaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu Kampüsü, düzenlenen törenle açıldı.

Hitit Üniversitesi’nde düzenlenen törende Avni Çelik'e ‘Fahri Doktora’ ünvanı verildi. Avni Çelik, eğitime yapılan her katkının, ülkenin geleceğine yatırım anlamına geldiğini belirterek, “Türkiye’nin eğitimli insan potansiyeli arttıkça, gücümüze güç katacağız” dedi



Gayrimenkul sektöründe 43 yıllık uzmanlık ve deneyime sahip, 2 kez üst üste gayrimenkul kategorisinde özel sektörün tek 'Süper Marka'sı seçilme başarısını gösteren Sinpaş Holding’in kurucusu Avni Çelik, iş dünyasındaki başarılarının yanı sıra eğitime sağladığı güçlü katkılarla da ülkesine değer kazandırmayı sürdürüyor.

Sinpaş Holding Başkanı Avni Çelik’in Çorum’a kazandırdığı Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu Kampüsü, düzenlenen törenle eğitim ve öğretimin hizmetine açıldı. Törene Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Alaca Belediye Başkanı Muhammet Eyvaz, Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Sinan Çalışkan katıldı.

“Eğitime destek, geleceğimize yatırımdır”

Açılış töreninde konuşan Çelik, bugüne kadar Türkiye’ye çok sayıda yenilikçi gayrimenkul projeleri kazandırmaktan mutluluk duyduğunu ancak eğitime yaptığı katkıların çok büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Türkiye, son yıllarda her alanda çok önemli gelişmeler kaydetti ancak daha önümüzde çok yol var. Ülkemizin hedeflediği yüksek seviyeye ulaşması için en önemli unsur, eğitimdir. Türkiye’nin eğitimli insan potansiyeli arttıkça, gücümüze güç katacağız. Bu nedenle biz de eğitime her türlü desteği sağlamayı, öncelikli sorumluluklarımız arasında görüyoruz. Eğitime yapılan katkı, Türkiye’nin geleceğine yatırımdır. Kampüsümüz, Çorum’a ve ülkemize hayırlı olsun.”

Avni Çelik’e Hitit Üniversitesi’nden Fahri Doktora

Sinpaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik’e Hitit Üniversitesi tarafından ‘Fahri Doktora’ unvanı da verildi. Hitit Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Akademik Ödül ve Fahri Doktora Tevdi Töreni’ne katılan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Avni Çelik’e eğitime ve Çorum’a katkılarından dolayı teşekkür etti. Çelik ise ‘Fahri Doktora’ unvanına layık görülmekten gurur duyduğunu söyledi. Tören, müzik dinletisi ile sona erdi.