Avni Aker'de 3 gol

Süper Ligin 16ncı haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 29uncu dakikada penaltıdan Fernandao, 40ıncı dakikada Sow ve 67inci dakikada Lens kaydetti.
YARDIMCI HAKEM SAKATLANDI
Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının 16ncı dakikasında kıdemli yardımcı hakem Kemal Yılmaz, sol arka adalesinden sakatlanınca 4üncü hakem Tolga Özkalfa ile yer değiştirdi.
YÖNETİME İSTİFA ÇAĞRISI
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının son dakikalarında bordo mavili taraftarlar 'yönetim istifa' tezahüratlarında bulundu. Maçın son düdüğünün ardından da istifa sloganları devam etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
6ncı dakika sol köşe çizgisinden içeriye doğru giren Castillo topu yerden ceza sahası içerisinde ortaladı, Mustafa Akbaşın şutu üst direğe çarpıp auta gitti.
19uncu dakikada sol kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Alper, meşin yuvarlağı ceza sahası yayı üzerine çıkardı, arkadan gelen Fernandaonun şutu yandan auta çıktı.
23üncü dakikada Castillo ceza sahası yayı üzerinden kaleyi yokladı, top yandan auta çıktı.
27nci dakikada Josef de Souzanun kafa vuruşunda kaleye giden topa Yusuf Erdoğan eliyle müdahale etti. Penaltı noktasını gösteren hakem Ali Palabıyık, Yusufu da kırmızı kartla oyundan ihraç etti.
29uncu dakikada penaltı atışını kullanan Fernandao, topu ağlara gönderdi; 0-1.
36ncı dakikada ceza sahası yayının gerisinden kazanılan serbest vuruşta Mehmet Ekici doğrudan kaleye gönderdiği top yandan az farkla auta gitti.
40ıncı dakikada orta sahadan aldığı topla sağ çizgiden ceza sahası içerisine giren Lens altı pas içerisine gönderdiği ortada Sow, rahat pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi; 0-2. Mücadelenin ilk yarısını Fenerbahçe 2-0 önde tamamlandı.
53üncü dakikada sol kanattan Lens ceza sahasına ortaladı, Fernandaonun gelişine kaleye gönderdiği top yandan auta çıktı.
61inci dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Lens topu penaltı noktasına çıkardı, Sowun yerden şutunda savunmada Zeki topu kornere gönderdi.
67inci dakikada sol kenardan aldığı topla ceza sahası içerisine giren Lenes, rakiplerinden kurtardığı topu kaleye gönderdi, meşin yuvarlak Onurun da ellerine çarparak ağlarla buluştu; 0-3.
74üncü dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta Mehmet Ekicinin doğrudan kaleye gönderdiği topu, kaleci Volkan güçlükle kornere çeldi.
77nci dakikada Yusuf Yazıcının pasında Mehmet Ekici ceza sahası içerisine girdi, kaleye gönderdiği top yan ağlarda kaldı.
88inci dakikada Yusuf Yazıcı ceza sahası dışından kaleyi yokladı, şutu üstten farklı şekilde auta çıktı.
Karşılaşma 3-0 Fenerbahçenin üstünlüğüyle sonuçlandı.
STAT: Hüseyin Avni Aker
HAKEMLER: Ali Palabıyık (xx), Kemal Yılmaz (x)(Tolga Özkalfa xx), Serkan Olguncan (xx)
TRABZONSPOR: Onur (x)- Zeki (xx), Uğur (x), Durica (xx), Mustafa Akbaş (xx), Okay (x), Onazi (x)(Dk.46 Yusuf Yazıcı x), Yusuf Erdoğan (x), Mehmet Ekici (x), Castillo (xx)(Dk.62 Güray x), Ndoye (x)
FENERBAHÇE: Volkan Demirel (xx)- Şener (xx), Neustadter (xx), Kjaer (xx), İsmail (xx), Mehmet Topal (xxx), Josef de Souza (xxx), Sow (xxx)(Dk.71 Chahechouhe x), Alper (xxx)(Dk.71 Ozan x), Lens (xxx)(Dk.84 Salih x), Fernandao (xxx)
GOLLER: Dk.29 Fernandao (Pen), Dk.40 Sow, Dk.67 Lens (Fenerbahçe)
SARI KARTLAR: Mehmet Topal, Neustadter, Fernandao, İsmail (Fenerbahçe), Ndoye, Uğur (Trabzonspor)
KIRMIZI KART: Dk.27 Yusuf Erdoğan (Trabzonspor)
TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Ligin 16ncı haftasında Fenerbahçe karşısında Ligde son oynanan Medipol Başakşehir maçı 11inden farklı olarak 3 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, cezalı olan Beronun yerine Castilloya forma verirken, kart cezalarını tamamlayan Zeki ile Durica da Akakpo ve Mustafa Yumlunun yerine 11de görev aldı.
Yanal ayrıca, forma giydiği karşılaşmalarda bekleneni veremeyen forvet oyuncusu Sukun yerine Ziraat Türkiye Kupasında Kızılcabölükspor ile oynanan maçta performansı beğenilen genç oyuncu Yusuf Yazıcıyı 18 kişilik kadroya dahil etti.
FENERBAHÇEDE ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLER
Fenerbahçede Teknik Direktör Dick Advocaat Trabzonspor karşısında ligde son oynadıkları Gençlerbirliği maçının 11inden farklı olarak 4 değişikliğe gitti. Advocaat, cezalı olan Skrtelin yerine Neustadter, hasta olan Hasan Alinin yerine İsmail, sakatlıkları bulunan Volkan Şen ve Van Persienin yerlerine ise Fernandao ile Sowa görev verdi.
İSMAİL VE NEUSTADTER FORMASINA KAVUŞTU
Fenerbahçede son olarak ligin 12nci haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında 70inci dakika oyuna giren ve bir de gol kaydeden İsmail Köybaşı, Hasan Ali Kaldırımın sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı Trabzonspor maçında ilk 11de kendine şans buldu. Fenerbahçede ayrıca son olarak yine Çaykur Rizespor maçında forma giyen Neustadter de Skrtelin kart cezalısı olduğu haftada Trabzonspor maçının ilk 11inde yer aldı.
TARAFTAR TRİBÜNLERİ DOLDURDU
Süper Ligin 16ncı haftasındaki Fenerbahçe maçına Trabzonspor taraftarları yoğun ilgi gösterdi. Avni Aker Stadında tribünlerin büyük bölümünü dolduran bordo mavili taraftarlar, Fenerbahçe karşısında takımlarını yalnız bırakmadı. Misafir takım seyirci uygulaması yapılmadığı için konuk ekibin taraftarları ise tribünde yer almadı.
AVNİ AKERDE AÇILIŞ VE KAPANIŞ FENERBAHÇE İLE
Süper Ligin ikinci yarısındaki maçlarını Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynamayı planlayan Trabzonspor, 1951 yılında açılışı yapılan Hüseyin Avni Aker Stadındaki lig serüvenini Fenerbahçe maçıyla noktalayacak. 1974-75 sezonunda Süper Lige ayak basan ve Hüseyin Avni Aker Stadında ilk lig maçını Fenerbahçe ile oynayan bordo mavililer, buradaki son lig maçında da yine Fenerbahçeyi ağırladı.
GEÇEN YILKİ FENERBAHÇE MAÇINDAN ÜÇ İSİM 11DE
Spor Toto Süper Ligin 16ncı haftasında sahasında Fenerbahçeyi ağırlayan Trabzonsporun ilk 11inde, 2015-16 sezonunda iki takım arasında oynanan son maçtan 3 isim yer aldı. Yeni sezona yenilenen kadrosuyla başlayan bordo mavililerde geçen yılki kadrodan Okay Yokuşlu, Mehmet Ekici ve Onur Recep Kıvrak ilk 11de görev aldı. Fenerbahçede ise geçen yıl ki kadrodan Volkan Demirel, Kjaer, Mehmet Topal, Josef de Souza ve Alper olmak üzere 5 isim ilk 11de forma şansı buldu.
GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Spor Toto Süper Ligin 16ıncı haftasında Hüseyin Avni Aker Stadında oynanacak Trabzonspor Fenerbahçe mücadelesi için kentte geniş güvenlik önlemleri alındı. Maç için çevre illerden de çok sayıda polis takviyesi yapılırken, Fenerbahçe kafilesinin konakladığı otelden stada gelişi sırasında da güvenlik önlemleri üst seviyede tutuldu.
POLİS VE ASKERLERE ÇİÇEK VERİLDİ
Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması öncesi iki takımın kaptanları Volkan Demirel ile Onur Recep Kıvrak, terörle mücadelede üstün gayret gösteren güvenlik güçlerine moral vermek amacıyla, Hüseyin Avni Aker Stadyumunda görev yapan polis ve askerlere çiçek verdi.
TERÖR PROTESTO EDİLDİ
Trabzonspor taraftarları maç öncesi tribünde üzerinde şehitler ölmez, vatan bölünmez yazılı dev pankart açarak terör olaylarını protesto etti.
Süper Ligin 16ncı haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 29uncu dakikada penaltıdan Fernandao, 40ıncı dakikada Sow ve 67inci dakikada Lens kaydetti.