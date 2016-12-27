Avni Aker'de 3 gol

Süper Ligin 16ncı haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 29uncu dakikada penaltıdan Fernandao, 40ıncı dakikada Sow ve 67inci dakikada Lens kaydetti.





YARDIMCI HAKEM SAKATLANDI



Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının 16ncı dakikasında kıdemli yardımcı hakem Kemal Yılmaz, sol arka adalesinden sakatlanınca 4üncü hakem Tolga Özkalfa ile yer değiştirdi.





YÖNETİME İSTİFA ÇAĞRISI





Trabzonspor-Fenerbahçe maçının son dakikalarında bordo mavili taraftarlar 'yönetim istifa' tezahüratlarında bulundu. Maçın son düdüğünün ardından da istifa sloganları devam etti.





MAÇTAN DAKİKALAR



6ncı dakika sol köşe çizgisinden içeriye doğru giren Castillo topu yerden ceza sahası içerisinde ortaladı, Mustafa Akbaşın şutu üst direğe çarpıp auta gitti.



19uncu dakikada sol kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Alper, meşin yuvarlağı ceza sahası yayı üzerine çıkardı, arkadan gelen Fernandaonun şutu yandan auta çıktı.



23üncü dakikada Castillo ceza sahası yayı üzerinden kaleyi yokladı, top yandan auta çıktı.



27nci dakikada Josef de Souzanun kafa vuruşunda kaleye giden topa Yusuf Erdoğan eliyle müdahale etti. Penaltı noktasını gösteren hakem Ali Palabıyık, Yusufu da kırmızı kartla oyundan ihraç etti.



29uncu dakikada penaltı atışını kullanan Fernandao, topu ağlara gönderdi; 0-1.



36ncı dakikada ceza sahası yayının gerisinden kazanılan serbest vuruşta Mehmet Ekici doğrudan kaleye gönderdiği top yandan az farkla auta gitti.



40ıncı dakikada orta sahadan aldığı topla sağ çizgiden ceza sahası içerisine giren Lens altı pas içerisine gönderdiği ortada Sow, rahat pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi; 0-2. Mücadelenin ilk yarısını Fenerbahçe 2-0 önde tamamlandı.





53üncü dakikada sol kanattan Lens ceza sahasına ortaladı, Fernandaonun gelişine kaleye gönderdiği top yandan auta çıktı.



61inci dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Lens topu penaltı noktasına çıkardı, Sowun yerden şutunda savunmada Zeki topu kornere gönderdi.



67inci dakikada sol kenardan aldığı topla ceza sahası içerisine giren Lenes, rakiplerinden kurtardığı topu kaleye gönderdi, meşin yuvarlak Onurun da ellerine çarparak ağlarla buluştu; 0-3.



74üncü dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta Mehmet Ekicinin doğrudan kaleye gönderdiği topu, kaleci Volkan güçlükle kornere çeldi.



77nci dakikada Yusuf Yazıcının pasında Mehmet Ekici ceza sahası içerisine girdi, kaleye gönderdiği top yan ağlarda kaldı.



88inci dakikada Yusuf Yazıcı ceza sahası dışından kaleyi yokladı, şutu üstten farklı şekilde auta çıktı.



Karşılaşma 3-0 Fenerbahçenin üstünlüğüyle sonuçlandı.



STAT: Hüseyin Avni Aker



HAKEMLER: Ali Palabıyık (xx), Kemal Yılmaz (x)(Tolga Özkalfa xx), Serkan Olguncan (xx)



TRABZONSPOR: Onur (x)- Zeki (xx), Uğur (x), Durica (xx), Mustafa Akbaş (xx), Okay (x), Onazi (x)(Dk.46 Yusuf Yazıcı x), Yusuf Erdoğan (x), Mehmet Ekici (x), Castillo (xx)(Dk.62 Güray x), Ndoye (x)



FENERBAHÇE: Volkan Demirel (xx)- Şener (xx), Neustadter (xx), Kjaer (xx), İsmail (xx), Mehmet Topal (xxx), Josef de Souza (xxx), Sow (xxx)(Dk.71 Chahechouhe x), Alper (xxx)(Dk.71 Ozan x), Lens (xxx)(Dk.84 Salih x), Fernandao (xxx)



GOLLER: Dk.29 Fernandao (Pen), Dk.40 Sow, Dk.67 Lens (Fenerbahçe)



SARI KARTLAR: Mehmet Topal, Neustadter, Fernandao, İsmail (Fenerbahçe), Ndoye, Uğur (Trabzonspor)



KIRMIZI KART: Dk.27 Yusuf Erdoğan (Trabzonspor)







TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Ligin 16ncı haftasında Fenerbahçe karşısında Ligde son oynanan Medipol Başakşehir maçı 11inden farklı olarak 3 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, cezalı olan Beronun yerine Castilloya forma verirken, kart cezalarını tamamlayan Zeki ile Durica da Akakpo ve Mustafa Yumlunun yerine 11de görev aldı.



Yanal ayrıca, forma giydiği karşılaşmalarda bekleneni veremeyen forvet oyuncusu Sukun yerine Ziraat Türkiye Kupasında Kızılcabölükspor ile oynanan maçta performansı beğenilen genç oyuncu Yusuf Yazıcıyı 18 kişilik kadroya dahil etti.





FENERBAHÇEDE ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLER



Fenerbahçede Teknik Direktör Dick Advocaat Trabzonspor karşısında ligde son oynadıkları Gençlerbirliği maçının 11inden farklı olarak 4 değişikliğe gitti. Advocaat, cezalı olan Skrtelin yerine Neustadter, hasta olan Hasan Alinin yerine İsmail, sakatlıkları bulunan Volkan Şen ve Van Persienin yerlerine ise Fernandao ile Sowa görev verdi.





İSMAİL VE NEUSTADTER FORMASINA KAVUŞTU



Fenerbahçede son olarak ligin 12nci haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında 70inci dakika oyuna giren ve bir de gol kaydeden İsmail Köybaşı, Hasan Ali Kaldırımın sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı Trabzonspor maçında ilk 11de kendine şans buldu. Fenerbahçede ayrıca son olarak yine Çaykur Rizespor maçında forma giyen Neustadter de Skrtelin kart cezalısı olduğu haftada Trabzonspor maçının ilk 11inde yer aldı.





TARAFTAR TRİBÜNLERİ DOLDURDU



Süper Ligin 16ncı haftasındaki Fenerbahçe maçına Trabzonspor taraftarları yoğun ilgi gösterdi. Avni Aker Stadında tribünlerin büyük bölümünü dolduran bordo mavili taraftarlar, Fenerbahçe karşısında takımlarını yalnız bırakmadı. Misafir takım seyirci uygulaması yapılmadığı için konuk ekibin taraftarları ise tribünde yer almadı.





AVNİ AKERDE AÇILIŞ VE KAPANIŞ FENERBAHÇE İLE



Süper Ligin ikinci yarısındaki maçlarını Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynamayı planlayan Trabzonspor, 1951 yılında açılışı yapılan Hüseyin Avni Aker Stadındaki lig serüvenini Fenerbahçe maçıyla noktalayacak. 1974-75 sezonunda Süper Lige ayak basan ve Hüseyin Avni Aker Stadında ilk lig maçını Fenerbahçe ile oynayan bordo mavililer, buradaki son lig maçında da yine Fenerbahçeyi ağırladı.





GEÇEN YILKİ FENERBAHÇE MAÇINDAN ÜÇ İSİM 11DE



Spor Toto Süper Ligin 16ncı haftasında sahasında Fenerbahçeyi ağırlayan Trabzonsporun ilk 11inde, 2015-16 sezonunda iki takım arasında oynanan son maçtan 3 isim yer aldı. Yeni sezona yenilenen kadrosuyla başlayan bordo mavililerde geçen yılki kadrodan Okay Yokuşlu, Mehmet Ekici ve Onur Recep Kıvrak ilk 11de görev aldı. Fenerbahçede ise geçen yıl ki kadrodan Volkan Demirel, Kjaer, Mehmet Topal, Josef de Souza ve Alper olmak üzere 5 isim ilk 11de forma şansı buldu.





GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI



Spor Toto Süper Ligin 16ıncı haftasında Hüseyin Avni Aker Stadında oynanacak Trabzonspor Fenerbahçe mücadelesi için kentte geniş güvenlik önlemleri alındı. Maç için çevre illerden de çok sayıda polis takviyesi yapılırken, Fenerbahçe kafilesinin konakladığı otelden stada gelişi sırasında da güvenlik önlemleri üst seviyede tutuldu.





POLİS VE ASKERLERE ÇİÇEK VERİLDİ



Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması öncesi iki takımın kaptanları Volkan Demirel ile Onur Recep Kıvrak, terörle mücadelede üstün gayret gösteren güvenlik güçlerine moral vermek amacıyla, Hüseyin Avni Aker Stadyumunda görev yapan polis ve askerlere çiçek verdi.





TERÖR PROTESTO EDİLDİ



Trabzonspor taraftarları maç öncesi tribünde üzerinde şehitler ölmez, vatan bölünmez yazılı dev pankart açarak terör olaylarını protesto etti.

