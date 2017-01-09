'AVM'lere özel harekat geliyor'

Akşam gazetesinden Levet Albayrak'ın haberine göre İstanbul'un ünlü büyük alışveriş merkezi (AVM) yönetimlerinin de terör saldırılarını önlemek ve kaybı en aza indirmek için özel tim kuracağı iddia edildi.



HANGİ ÖZEL HAREKATÇILAR?



Buna göre söz konusu timlerin yakın zamanda emekliye ayrılmış Doğu ve Güneydoğu'da sıcak çatışma deneyimi olan özel harekatçılardan oluşturulmasına karar verildi.



KAÇ KİŞİDEN OLUŞACAK?



Özel Harekatçılarla görüşen AVM'ler timleri 5-10 kişiden kuracak.

SİLAHLA MÜDAHALE YETKİSİ



Buna göre AVM'lerin içinde ve girişine yakın bölgede sivil ya da resmi olarak görev yapacak eski özel harekatçılar olası saldırılara anında "silahlı müdahale yetkisi" verilecek.



GÜVENLİK UZMANLARI DESTEKLİYOR: CAYDIRICI ÖZELLİĞİ VAR



AVM'lerde görev yapacak eski özel harekatçıların terörist ya da kötü niyetli kişilere karşı daha eylem gerçekleşmeden caydırıcı yanının da olacağını belirten güvenlik uzmanları "AVM'lerde işlenen suç oranı da düşecek" diyor.



İLK ETAP 4 AVM



Yeni uygulama için emekli özel harekatçılarla ilk etapta İstanbul'daki 4 büyük AVM temasa geçti. Fakat haberde bunların hangi AVM'ler olduğu belirtilmedi.