AVM’lerdeki kazalar sorun oluyor

Tüketici Hukuku Enstitüsü Başkanı Hakan Tokbaş, alışveriş merkezlerinin otoparklarındaki trafik kazalarında bazı sigorta şirketlerinin kazanın karayolu dışında gerçekleştiğini gerekçe gösterip zararı karşılamadığını belirterek, vatandaşları bu duruma karşı uyardı. İzmir’in Çiğli ilçesindeki bir alışveriş merkezinin otoparkında, D.D’nin kullandığı şirket otomobili, tek yön ve otopark çıkışı olan yöne dönmek istemesinin ardından o sırada otoparktan çıkış yapan O.Y’nin yönetimindeki otomobille çarpıştı. Tutanak tutulmasının ardından O.Y, durumu sigorta şirketine bildirdi. Sigorta şirketinin olayın karayolunda değil de otoparkta meydana geldiğini gerekçe göstererek zararı karşılamayacağını belirtmesi üzerine kendi imkanlarıyla otomobilini tamir ettiren O.Y, uğradığı maddi kaybın karşılanması için D.D’nin çalıştığı şirket ile sigorta şirketine dava açtı.

İzmir 11. İcra Müdürlüğünün icra takibine itiraz etmesinin ardından O.Y, bu itirazın reddini ve zararının karşılanmasını talep ederek İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesine başvurdu. Mahkemenin, tarafların kusurunun tespit edilmesi için dosyayı gönderdiği Adli Tıp Kurumu İstanbul Trafik İhtisas Dairesi, “Maddi hasarlı kazanın meydana geldiği yer (AVM otoparkı) itibarıyla trafik kazası niteliğinde olmadığının anlaşılması ve ihtisasları dışında olması” gerekçesiyle herhangi değerlendirme yapılmadan dosyayı geri gönderdi.