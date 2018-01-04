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AVM’lerde ziyaretçi azaldı harcama arttı

AVM ciro endeksi, Kasım 2017’de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,3 artarak 241 puana çıktı.

04 Ocak 2018 Perşembe 09:41
AVM’lerde ziyaretçi azaldı harcama arttı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi’nin Kasım 2017 sonuçları açıklandı.Verilere göre ciro endeksi, 2016 yılının kasım ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 19,3 artış kaydederek 241 puana ulaştı. Enflasyondan arındırılarak incelendiğinde ciro endeksindeki artış yüzde 5,6 oldu.

TEKNOLOJİ SAYESİNDE RAHATLADILAR

AVM’lerde kiralanabilir alan metrekare başına düşen cirolar Kasım 2017’de İstanbul’da 1057 TL, Anadolu’da 827 TL olarak gerçekleşirken, Türkiye geneli metrekare verimliliği Kasım 2017’de 919 TL’ye ulaştı. Söz konusu dönemde, kategoriler bazında en yüksek ciro artışı teknoloji kategorisinde yaşandı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 09:41
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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