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AVM'de korkunç olay!

Düzce'de, bir alışveriş merkezinin 3 katından dengesini kaybederek aşağı düşen 30 yaşındaki Başak Süngü yaralandı.

12 Şubat 2018 Pazartesi 22:19
AVM'de korkunç olay!

Olay akşam saatlerinde, Düzce şehir merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi.

Alışveriş merkezinin 3. katında bulunan Başak Süngü bir anda dengesini kaybederek zemin kata düştü.

112 Acil ekibi olay yerine gelerek Başak Süngü'ye ilk müdahalede bulundu. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Başak Süngü yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 22:19
  1. avm
  2. Düzce

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