AVM'de hareketli dakikalar

Emniyet yetkilileri, operasyonun terör bağlantılı olmadığını ifade etti. Şüphelilerin bir süredir polisin takibinde olduğu kaydedildi.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Görgü tanıkları, "Biz spor yapıyorduk, polisler silahlarıyla yukarı çıktı. Anlayamadık ne olduğunu. Panik yaptık. İçeride şüpheli 2-3 kişi var, onları arıyorlarmış. İçeride bizi 1 saat kadar beklettiler, şimdi yeni çıkardılar" dedi.