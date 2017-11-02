AVM'de hareketli dakikalar
Bahçelievler'de bir alışveriş merkezinde hareketlilik yaşanıyor. Boşaltılan alışveriş merkezine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.02 Kasım 2017 Perşembe 19:02
Emniyet yetkilileri, operasyonun terör bağlantılı olmadığını ifade etti. Şüphelilerin bir süredir polisin takibinde olduğu kaydedildi.
GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI
Görgü tanıkları, "Biz spor yapıyorduk, polisler silahlarıyla yukarı çıktı. Anlayamadık ne olduğunu. Panik yaptık. İçeride şüpheli 2-3 kişi var, onları arıyorlarmış. İçeride bizi 1 saat kadar beklettiler, şimdi yeni çıkardılar" dedi.