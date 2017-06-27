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AVM'de bıçaklı dehşet!
Adana'da bir alışveriş merkezinde bıçaklı bir kişinin, özel güvenlik görevlilerini kovalaması ve daha sonra çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
27 Haziran 2017 Salı 10:55
Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 10:55
adana
avm
bıçaklı saldırı
Ad Soyad
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