AVM faresi turistin akıl almaz yöntemi

Hırsızlık, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı motorize ekiplerin dikkati ile ortaya çıktı. Fener Mahallesi’nde devriye görevi yapan yunus ekipleri, durumundan şüphelendikleri Filistin uyruklu Ali Mohammed’in üzerinde arama yapmak istedi. Mohammed, polisin kendisini aramasına tepki gösterdi.

Gerekli izinlerin ardından Mohammed’in üzerinde arama yapıldı. Ülkesinden turist olarak gelen Ali Mohammed’in hazırladığı folyo kaplı çanta ile AVM’lerdeki alarmları devre dışı bırakarak pantolon ve tişört gibi çeşitli giyim eşyası çaldığı ortaya çıktı. Ali Mohammed, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.