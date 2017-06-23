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Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
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Avladığı tavşanı yuvasına taşıyan yılan
Yılan, avladığı bir tavşanı daha sonra yemek için yuvasına taşıdı. O anlar cep telefonu ile böyle görüntülendi.
23 Haziran 2017 Cuma 03:02
Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 03:02
tavşan
yılan
Avladığı tavşanı yuvasına taşıyan yılan
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