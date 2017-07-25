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Avladığı koca inekle gezintiye çıkan timsah!
Avladığı koca bir inekle Avustralya nehrinde yüzen timsah havadan böyle görüntülendi...
25 Temmuz 2017 Salı 22:30
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 22:30
inek avlayan timsah
Ad Soyad
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