Avcılar'da ''tokat'' yüzünden cinayet

Avcılar, Gümüşpala mahallesinde 5 Aralık 2017 tarihinde saat 23.40 sıralarında meydana gelen olayda Umut Naz(22) bir otomobilin içinde tabancayla vurularak öldürüldü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmada Umut Naz'ın iş ortağı ile arasının bozuk olduğunu tespit etti. Polis cinayet gününden beri ortada olmayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis önceki gün şüpheli Recep T.'yi yakalamak için operasyon yaptı. Sultanbeyli'de bir eve yapılan baskında Recep T. ile onu sakladığı öğrenilen Hüsnü K.(56) bir adet av tüfeği ile birlikte yakalandı.

"BANA TOKAT ATINCA SİNİRLENDİM"

Cinayet Büro Amirliğinde suçunu itiraf eden şüpheli Recep T. poliste verdiği ifadesinde suçunu itiraf etti. Birlikte iş yaptıkları ortağı ile tartıştıklarını anlatan Recep T. "Tartışma sırasında bana tokat attı. Yaşı benden küçük olduğu için bunu kendime yediremedim. Sinirlendim ne yaptığımı hatırlamıyorum." dedi.

TUTUKLANDI

Şüpheli Recep T. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Öte yandan zanlıya yardım ve yataklık suçundan gözaltında tutulan Hüsnü K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.