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Avcılar'da korkunç cinayet

Avcılar’da bir otomobil içerisinde Suriye uyruklu olduğu öğrenilen boğazı kesilmiş bir erkek cesedi bulundu.

03 Kasım 2017 Cuma 07:45
Avcılar'da korkunç cinayet

Olay Avcılar Ambarlı Mahallesi Mezarlık sokak üzerinde meydana geldi. Polise otomobil içerisinde bir kişinin hareketsiz halde olduğu ihbarı geldi. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri otomobil içerisinde boğazı kesilmiş bir erkek cesedi ile karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede şahsın öldüğü belirlendi.

Boğazı kesilerek öldürülen şahsın Suriye uyruklu olduğu öğrenilirken, cesedinin bulunduğu alana gelen olay yeri inceleme ekipleri, cinayetin işlendiği otomobil içerisinde geniş çaplı araştırma yaptı. Savcının incelemesinin ardından erkek cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin hummalı bir çalışma sürdürdüğü ve olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

155’e ihbarı yapan şüpheli gözaltında

Avcılar’da otomobil içerisinde boğazı kesilerek öldürülen Suriye uyruklu şahıs ile ilgili 155 polis ihbar hattını arayan kişinin, olayla ilgisi olduğu iddiasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 07:45
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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