Avcılar'da cipiyle kamyona çarpan genç kadın hayatını kaybetti

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında, Haramidere mevkiinde, D-100 bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Yeter T.kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan cip öünde seyreden bir başka otomobile, sonra emniyet şeridinde park halindeki plakalı kamyona arkadan çarptı. Yeter. T., direksiyonda sıkıştı.

İtfaiye ekipleri, genç kadını sıkıştığı yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü ile diğer aracın sürücüsü ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.