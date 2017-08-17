Avcılar'da alt geçidi su bastı

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan ve gece de devam eden sağanak yağış nedeniyle Avcılar'da bir alt geçidi su bastı. Mahsur kalan araçlar itfaiyenin çalışması sonrası kurtarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından İstanbul'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Daha çok bölgesel olarak yağan yağmur Avcılar'da kısa sürede etkili olunca Ambarlı'da bir alt geçidi su bastı.

Bu sırada su dolu alt geçitten geçmek isteyen araçlar arıza yapınca olduğu yerde kaldı. Araçların içinde mahsur kalan vatandaşlara diğer sürücüler yardıma koşarken bir yandan da durum itfaiye ekiplerine haber verildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçları kurtarmak için çalışma başlattı. Mahsur kalan bazı vatandaşlar araçların içinden kendi imkânlarıyla çıkarak kurtuldu.

İtfaiye ekipleri mahsur kalan araçları kurtardıktan sonra su tahliye çalışması yaptı. İstanbul'da bugün de yağışın yer yer etkili olması bekleniyor.