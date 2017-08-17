Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Avcılar'da alt geçidi su bastı

İstanbul genelinde akşam saatlerinde de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Avcılar’da bir alt geçitte su baskını meydana geldi. Araç içerisinde mahsur kalan vatandaşlar kendi imkanları ile dışarı çıktı.

17 Ağustos 2017 Perşembe 09:37
Avcılar'da alt geçidi su bastı

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan ve gece de devam eden sağanak yağış nedeniyle Avcılar'da bir alt geçidi su bastı. Mahsur kalan araçlar itfaiyenin çalışması sonrası kurtarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından İstanbul'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Daha çok bölgesel olarak yağan yağmur Avcılar'da kısa sürede etkili olunca Ambarlı'da bir alt geçidi su bastı.

17-08/17/-i4oc_2sxreyw38xfgkqujg.jpg

Bu sırada su dolu alt geçitten geçmek isteyen araçlar arıza yapınca olduğu yerde kaldı. Araçların içinde mahsur kalan vatandaşlara diğer sürücüler yardıma koşarken bir yandan da durum itfaiye ekiplerine haber verildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçları kurtarmak için çalışma başlattı. Mahsur kalan bazı vatandaşlar araçların içinden kendi imkânlarıyla çıkarak kurtuldu.

17-08/17/-xusk0eo3n0izcvir7w376a.jpg

İtfaiye ekipleri mahsur kalan araçları kurtardıktan sonra su tahliye çalışması yaptı. İstanbul'da bugün de yağışın yer yer etkili olması bekleniyor.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 09:37
  1. İstanbul
  2. yağış
  3. yağmur
  4. avcılar
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Portekizli yıldız Nani Fenerbahçe'ye dönmek istiyor
    1. Portekizli yıldız Nani Fenerbahçe'ye..
    2. Kemal Kılıçdaroğlu: 17 Ağustos..
    3. Amerika'ya şok! Bir askeri daha..
    4. İran Genelkurmay Başkanı Bakıri:..
    5. Adana'da 'Burada ezan okunmayacak'..
    6. Kanada'da 13 yıldır kayıp olan yüzük..
    7. Aracında su şişesi bekletenlere uyarı!
    8. Adana'da kızına tecavüz ettiğini ileri..
    9. ‘Türkiye’ye gelmeyin’ demişti… Bu..
    10. Antibakteriyel sabunlar bebeğe zarar..
    11. İlahiyat mezunlarına müjdeli haber:..
    12. Kavun çekirdeği suyu faydaları
    13. Borsa güne nasıl başladı?
    14. İzmir’de acil nöbetinde kalp krizi..
    15. Hedefte Donald Trump! Irkçılık..
    16. Çocuğunuz arkadaş edinmekte..
    17. Euro Bölgesi büyümesinde yavaşlama..
    18. ABD'den flaş açıklama: O ülke ile..
    19. Anderson Talisca'ya Türk futbol..
    20. Beyaz Saray baş stratejisti Bannon: O..
    Fenerbahçeli isim FETÖ'den tutuklandı
    Fenerbahçeli isim FETÖ'den tutuklandı
    ABD, o arsa için TOKİ'ye bakın ne kadar ödedi?
    ABD, o arsa için TOKİ'ye bakın ne kadar ödedi?
    Türkiye resti çekti! Vazgeçmezlerse sonuçları olur…
    Türkiye resti çekti! Vazgeçmezlerse sonuçları olur…
    13 yaşındaki kızına tecavüz eden alçağı öldüren babaya büyük destek! #Tecavüzcüyeİdam
    13 yaşındaki kızına tecavüz eden alçağı öldüren babaya büyük destek! #Tecavüzcüyeİdam