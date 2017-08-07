Avcılar'da 85 gün sonra tespit edildi; polis operasyonunda intihar etti

Avcılar'da yaklaşık 3 ay önce bir çocuk babası Oğuz Kıllı'nın maganda kurşunuyla ölümüyle ilgili aranan şüpheli, polisin kaldığı daireye yaptığı operasyon sırasında intihar etti. 3,5 yaşında Ezgi isminde kızı olan Oğuz Kıllı, 14 Mayıs'ta Avcılar'da aracıyla yoldan geçtiği sırada, iki grup arasındaki kavgada sıkılan kurşunun göğsüne isabet etmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan 31 yaşındaki Kıllı, 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti.

85 GÜN SONRA ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Oğuz Kıllı'nın katilini yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 85 gün süren çalışmalar sonunda cinayet şüphelisinin kimliği belirlendi. Ekipler, Kıllı'nın ölümüne sebep olan kurşunu sıkan Hüseyin Ö.'nün Esenyurt'ta kaldığı lüks siteye dün öğle saatlerinde operasyon düzenledi. Baskın sırasında, cinayet şüphelisi Hüseyin Ö., kaldığı dairenin bir odasında başına tabancayla ateş ederek intihar etti.

Polis, evdeki 2 kişi de gözaltına aldı. Hüseyin Ö.'nün cenazesinin, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildiği öğrenildi.

"BAŞKALARININ CANI YANMAYACAK"

Oğuz Kıllı'nın cinayet şüphelisinin operasyon sırasında intihar ettiği haberini alan Esra Kıllı ile Abla Nesrin Karslı, DHA'ya konuştu. Esra Kıllı, "Dünya bir canavardan kurtuldu. En azından başkalarının canı yanmayacak. Bizim evimize ateş düştü, başkalarının evine ateş düşmesin. Başka Ezgi'ler babasız kalmasın. 'Bireysel silahlanmaya hayır' diyorum. Şu anda psikolojik destek görüyorum. Hafızam her şeyi olduğu gibi siliyor. Kızımı bile tanıyamaz hale geldim. Bu kim diyorum kızım için" dedi.

"ACIMIZI BİR NEBZE HAFİFLETTİ"

Abla Nesrin Karslı ise "İstanbul Emniyeti'ne çok teşekkür ediyoruz. Adalete inancımızın kırıldığı noktada dosyamızda büyük bir gelişme oldu. Bu anlamda çok mutluyuz. Ama tabi ki katil zanlısının basit bir sonu oldu. Kardeşimin vurulduğu günden beri yaşayan bir ölüyüz ailece. Çok büyük hüzünlü bir tabloyuz. 3,5 yaşındaki yeğenim yetim kaldı. 30 yaşındaki gelinimiz dul kaldı. Bu acıların telafisi yok. Kardeşim her gün toprak altında çürüyor. Şuan sadece onun kanının yerde kalmaması acımızı bir nebze hafifletti. Ama hiçbir şekilde ne öfkemizi ne de hırsızımı dindiremedi maalesef" ifadesini kullandı.