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Avcılar vurdu! Tam 350 kilo

Tokat’ta av sezonunun açılmasıyla birlikte Lüksemburg’dan kentte gelen 3 avcı 350 kilo ağırlığındaki dev bir domuz avladı.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 01:03
Avcılar vurdu! Tam 350 kilo

Max Paul Leon Bofferding, Tom Jean Joseph Wersandt ve Michell Wersandt isimlerindeki 3 avcı Lüksemburg’dan yaban domuzu avlamak için Tokat’a geldi. Avcılar, Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden gerekli izni aldıktan sonra müdürlüğün belirlediği av bölgelerinde yaban domuzlarının peşine düştü.

Tokat’ta sürdükleri av boyunca 12 tane yaban domuzu vuran Max, Tom ve Michell’in avladığı dev yaban domuzu ise büyük ilgi gördü. Avcılar, 10 yaşında olduğu değerlendirilen 350 kilogram ağırlığa, 25 santimetre diş uzunluğuna sahip yaban domuzu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 01:03
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