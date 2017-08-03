Avcı: Türk futbolu adına...

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Club Brugge'ü 2-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Avcı, önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Türk futbolu adına da önemli bir galibiyet aldık. Bu da bir milli maç. 2016-2017 sezonunu bugün kapattık. Geçen sene çok emek sarf ettik, bugün karşılığını aldık. Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükseldik. Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi gruplarından bir tanesini cebimize koyduk. Bu gelişimimize katkı sağlayacak. Camiamıza ve Türk futboluna hayırlı olsun. Bir sonraki turda neler yapabileceğimize bakacağız. Bizim için yeni sezon önümüzdeki maçtan sonra başlayacak." diye konuştu.

Medipol Başakşehir'in Avrupa'da ilk galibiyetini aldığını hatırlatan Avcı, "Rakibe neredeyse pozisyon vermeden maçı tamamladık. Yalnızca 3 isabetsiz şut şansı verdik. Bu bizim için çok önemliydi. Tüm rakamlarda da rakibimizin önünde yer aldık." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, Şampiyonlar Ligi play-off turunda ise tercih ettiği bir rakip olmadığını, bulundukları her seviyenin tadını çıkarmaya çalışacaklarını ve ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Abdullah Avcı, "Ligde de oyun tarzınız böyle mi olacak?" sorusuna ise, "Her maçın planı ayrı oluyor. Oyuncu kalitemizin yükselmesi ile beraber farklı opsiyonları kullanabiliyoruz. Rakibe göre plan ve stratejiyi belirleyeceğiz. Her oyunu oynayabilecek oyuncu grubuna sahibiz." yanıtını verdi.

Deneyimli teknik adam, play-off turuna kaldıkları için transfer yapmayı ise düşünmediklerini açıkladı.

Avcı, bugün tribünlere gelen taraftarlara da çok teşekkür ederken, ligde de bunun devamını diledi.

"Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz"

Abdullah Avcı, karşılaşmayı tribünden takip eden ve maç sonrasında da soyunma odasına gelerek kendilerini tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Avcı, soyunma odasına gelen Recep Tayyip Erdoğan ile yaşadıklarını ise şöyle anlattı:

"Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz, hem maçı seyrettikleri hem de ziyaretlerinden dolayı, Futbola ve spora destek veren birisi. Karşılaşma sonrasında, yanımıza gelerek duygularını paylaştı, oyuncular ile teker teker tokalaştı, yabancı oyuncular ile nerelerden geldiklerini konuştu. Club Brugge'ü yenen ilk Türk takımı olduğumuz için de tebrik etti. 'Bundan sonraki turda nereye katılıyoruz?' dedi. 'Bir turu cebimize koyduk. Şampiyonlar Ligi play-off'u oynayacağız, olmazsa Avrupa Ligi grupları cebimizde.' dedim. 'İnşallah Şampiyonlar Ligi olur.' dedi, ondan sonra başarılar dileyerek ayrıldı."