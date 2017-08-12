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Avcı: Takımın eksikleri var

Bursaspor'u 1-0 mağlup eden Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, maçın ardından açıklamalar yaptı.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 09:22
Avcı: Takımın eksikleri var

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Bursaspor'u 1-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu ve takımın eksikleri olduğunu kaydetti.

Bursaspor'u yaptıkları hatalarla oyunda tuttuklarını söyleyen Avcu, "Gol yememek, kazanmak, lige böyle bir adım atmak önemli. Topa sahip olan, opsiyonları daha iyi kullanan, bununla beraber golü bulan, final pası ve değerlendirilemeyen pozisyonlarla rakibi sürekli oyunda tuttuğumuz bir durum oluştu. 2. yarı özellikle, çok geriye dönerek, kaleciye kadar, rakibi her an devreye soktuk. Uzaktan atılan şut dışında pozisyon vermedik. 62 dakika top oyunda kalmış, bu ligin kalitesini arttıracaktır, bu önemlidir. İki takım da 118 km koştu, bu değerli" ifadelerini kullandı.
 
Düzeltilmesi gereken şeyleri listeleyen çalıştırıcı, "Uzun zamandır ilk defa korner atmadan maç bitirmişiz. Maçın en fazla sprint atan oyuncusu Adebayor. Onu doğru kullanamadık bugün. Uzun toplarda bazen düşenleri aldık, bazen alamadık. Bardağın dolu tarafı, lig başladı, 3 puan aldık. Geliştirdiğimiz olumlu şeyler var, ama bugünden çıkartacağımız geçişlerdeki top kayıpları, hareketsiz oyun ve geriye dönmeleri düzeltmek gerekiyor" diye konuştu.
 
Sevilla maçının bu mücadele ile kıyaslanamayacağını vurgulayan ve o maçta Emre Belözoğlu'nun da oynayacağını belirten Avcı, "Sevilla maçının senaryosu, odaklanması, konsantrasyonu başka. O maçın her şeyi değişik olacak. Emre o maçta büyük ihtimalle olacak" dedi.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 09:22
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